Πρόστιμα σε Ποντένσε και Ολυμπιακό, κλήση σε ακρόαση για δύο οπαδούς της ΑΕΚ

Η ΔΕΑΒ προχώρησε σε κλήση δύο ταυτοποιημένων οπαδών της ΑΕΚ για τη ρίψη ομπρέλας μετά τη λήξη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena (1/2), ενώ επέβαλε και χρηματικές ποινές για τα όσα εκτυλίχθηκαν κατά την αποχώρηση των ομάδων.

Σύμφωνα με τις εκθέσεις της Αστυνομίας, το βιντεοληπτικό υλικό και την αναφορά του παρατηρητή, μετά το τελευταίο σφύριγμα εκτοξεύθηκαν από την κερκίδα δύο πλαστικά μπουκάλια νερού και μία ομπρέλα προς την πλευρά των «ερυθρόλευκων». Ο Ντάνιελ Ποντένσε πήρε την ομπρέλα και την πέταξε πίσω προς την εξέδρα, με αποτέλεσμα να οξυνθεί περαιτέρω η ένταση, καθώς η ομπρέλα εκσφενδονίστηκε ξανά προς τον αγωνιστικό χώρο.

Η Επιτροπή επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ στον Πορτογάλο εξτρέμ για ανάρμοστη συμπεριφορά, κρίνοντας πως με την ενέργειά του δεν συνέβαλε στην εκτόνωση της κατάστασης, όπως όφειλε ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Παράλληλα, επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ και στην ΠΑΕ Ολυμπιακός λόγω αντικειμενικής ευθύνης.

Δεν επιβλήθηκε ποινή μίας αγωνιστικής στον Ποντένσε, καθώς η συγκεκριμένη κύρωση προβλέπεται από τον νόμο μόνο σε περιπτώσεις ρίψης αντικειμένων από θεατές και αφορά ποινές έδρας. Στην προκειμένη περίπτωση, η πράξη του ποδοσφαιριστή τιμωρήθηκε με χρηματική και όχι αγωνιστική κύρωση, βάσει του ισχύοντος πλαισίου.

Οι δύο φίλαθλοι της ΑΕΚ που ταυτοποιήθηκαν από τη Θύρα 33 κλήθηκαν σε ακρόαση στις 20 Φεβρουαρίου για τη ρίψη της ομπρέλας

Ελλαδα

