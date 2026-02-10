ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αμφίβολος ο Ραφίνια στον ημιτελικό του Copa del Rey κόντρα στην Ατλέτικο

Ο Ραφίνια δεν έχει επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης και η συμμετοχή του κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τον ημιτελικό του Copa del Rey, παραμένει αμφίβολη.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται την Πέμπτη (12/2) στο «Μετροπολιτάνο» την Μπαρτσελόνα για τον πρώτο γύρο των ημιτελικών του Copa del Rey και η συμμετοχή του Ραφίνια παραμένει στον... αέρα.

Ο Βραζιλιάνος υπέστη ένα μικρό τραυματισμό στον προσαγωγό του δεξιού ποδιού, που θα τον κρατούσε σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, εκτός για περίπου μια εβδομάδα. Σύμφωνα με τα ισπανικά media, φαίνεται πως η θεραπεία εξελίσσεται λίγο πιο αργά, από το αναμενόμενο, με τη συμμετοχή του Ραφίνια να μοιάζει δύσκολη, τουλάχιστον στο βασικό σχήμα. Ο 29χρονος επιθετικός, δεν έχει πραγματοποιήσει ακόμα προπόνηση με την υπόλοιπη ομάδα, ενώ απομένουν 48 ώρες για το μεγάλο ντέρμπι του Κυπέλλου Ισπανίας.

Η εξέλιξη αυτή έχει προβληματίσει το σύλλογο, αλλά δεν θέλει σε καμία περίπτωση να στερηθεί τον ποδοσφαιριστή για μεγαλύτερο διάστημα, ειδικά αν ληφθούν υπόψη τα προβλήματα τραυματισμών που τον ταλαιπωρούν και τις δύο υποτροπές που υπέστη στη φετινή σεζόν. Στα καλά νέα για τους Μπλαουγκράνα, είναι ότι προπονήθηκε κανονικά ο Ντε Γιονκ, μετά από ενοχλήσεις που είχε από το παιχνίδι με την Μαγιόρκα.

gazzetta.gr

Διαβαστε ακομη