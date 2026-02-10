Στο πλευρό του Κοντίδη και του Προγράμματος #TowardsLA ο ΚΟΑ

Την ανανέωση και επέκταση του προγράμματος #TowardsLA για το 2026 ανακοίνωσε ο Ολυμπιονίκης μας Παύλος Κοντίδης κατά τη διάρκεια της ετήσιας εκδήλωσης του Προγράμματος Αθλητικής Ευθύνης του αθλητή.

Από το 2019 έχουν υποστηριχθεί 23 αθλητές και αθλήτριες, πέντε εκ των οποίων έχουν αγωνιστεί σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι αθλητές του προγράμματος #TowardsLA θα συνεχίσουν να λαμβάνουν στήριξη και το 2026, ενώ νέα μέλη θα προστεθούν στο Πρόγραμμα, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων που θα υποβληθούν μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου στο pavloskontides.com/towardsla.

Η ετήσια εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 στη Λεμεσό, στην παρουσία της ηγεσίας του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Συγκεκριμένα παρέστησαν ο Πρόεδρος του Οργανισμού Γιάννης Ιωάννου, η Αντιπρόεδρος Κάλλη Χατζηιωσήφ, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνα Παφίτη, Ρίκκος Παττίχης, Ανδρέας Παπαλλής, Σταύρος Μιχαηλίδης, καθώς και οι λειτουργοί Πασχαλίνα Μαγνήτη και Μελίνα Δημητριάδου. Η ηγεσία του Οργανισμού συνεχάρη τον Παύλο Κοντίδη για τον αξιοζήλευτο αλτρουισμό του και την αξιέπαινη προσπάθειά του, αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση όχι μόνο ως αθλητής, αλλά και ως άνθρωπος.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εκπροσώπησε ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφεάδης, με την Πολιτεία να συγχαίρει τον Ολυμπιονίκη μας για την πρωτοβουλία του να στηρίζει έμπρακτα συναθλητές του στην προσπάθεια για τη μεγαλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της Κύπρου στους Ολυμπιακούς Αγώνες.