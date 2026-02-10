ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στο πλευρό του Κοντίδη και του Προγράμματος #TowardsLA ο ΚΟΑ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στο πλευρό του Κοντίδη και του Προγράμματος #TowardsLA ο ΚΟΑ

Την ανανέωση και επέκταση του προγράμματος #TowardsLA για το 2026 ανακοίνωσε ο Ολυμπιονίκης μας Παύλος Κοντίδης κατά τη διάρκεια της ετήσιας εκδήλωσης του Προγράμματος Αθλητικής Ευθύνης του αθλητή.

Από το 2019 έχουν υποστηριχθεί 23 αθλητές και αθλήτριες, πέντε εκ των οποίων έχουν αγωνιστεί σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι αθλητές του προγράμματος #TowardsLA θα συνεχίσουν να λαμβάνουν στήριξη και το 2026, ενώ νέα μέλη θα προστεθούν στο Πρόγραμμα, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων που θα υποβληθούν μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου στο pavloskontides.com/towardsla.

Η ετήσια εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 στη Λεμεσό, στην παρουσία της ηγεσίας του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Συγκεκριμένα παρέστησαν ο Πρόεδρος του Οργανισμού Γιάννης Ιωάννου, η Αντιπρόεδρος Κάλλη Χατζηιωσήφ, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνα Παφίτη, Ρίκκος Παττίχης, Ανδρέας Παπαλλής, Σταύρος Μιχαηλίδης, καθώς και οι λειτουργοί Πασχαλίνα Μαγνήτη και Μελίνα Δημητριάδου. Η ηγεσία του Οργανισμού συνεχάρη τον Παύλο Κοντίδη για τον αξιοζήλευτο αλτρουισμό του και την αξιέπαινη προσπάθειά του, αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση όχι μόνο ως αθλητής, αλλά και ως άνθρωπος.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εκπροσώπησε ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφεάδης, με την Πολιτεία να συγχαίρει τον Ολυμπιονίκη μας για την πρωτοβουλία του να στηρίζει έμπρακτα συναθλητές του στην προσπάθεια για τη μεγαλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της Κύπρου στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πρόστιμο στον Κόλιν Σέξτον για ανάρμοστη χειρονομία

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τηλεοπτικό πρόγραμμα: Πλούσια η σημερινή δράση

TV

|

Category image

«Έσωσε» τον βαθμό στο 90+6΄ η Γιουνάιτεντ, «αυτοκτόνησε» η Τσέλσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πήγε σε παλιό γνώριμο ο Άρης, ξανά στο πηδάλιο ο Λιάσος Λουκά!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σεβτσένκο: «Το 2008 βρέθηκα κοντά στην Ρόμα, πριν με φωνάξει πίσω στην Μίλαν ο Μπερλουσκόνι»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όλα τα δεδομένα για το νέο συμβόλαιο του Ελ Κααμπί στον Ολυμπιακό

Ελλάδα

|

Category image

Σοβαρό πλήγμα για τη Ρεάλ, έως και δύο μήνες εκτός ο Μπέλιγχαμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ντιμάρκο έσπασε όλα τα κοντέρ στις πρώτες 24 αγωνιστικές της Serie A

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Σκόραρε ξανά κι έστειλε την ΤΣΣΚΑ στα ημιτελικά ο Πίττας

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ο Ίνγκραμ στη θέση του Κάρι στο All-Star Game

NBA

|

Category image

Νοκ-άουτ και ο Ντεσπότοφ, χάνει τη ρεβάνς με Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Πρόστιμα σε Ποντένσε και Ολυμπιακό, κλήση σε ακρόαση για δύο οπαδούς της ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Αμφίβολος ο Ραφίνια στον ημιτελικό του Copa del Rey κόντρα στην Ατλέτικο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όσο πάει και χειρότερα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο πανηγυρισμός του χρυσού μεταλλίου της Ιταλίας που δίχασε τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη