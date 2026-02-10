Το Μεξικό επιστρατεύει σκύλους-ρομπότ για θέματα ασφαλείας στο Μουντιάλ

Την ώρα που εκφράζονται ανησυχίες για την έκρυθμη πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ με δυνάμεις του ICE ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, το Μεξικό φαίνεται να υποδέχεται με ανοικτές αγκάλες μια νέα, φουτουριστική πραγματικότητα για τα θέματα ασφαλείας.

Συγκεκριμένα μέσα από βίντεο που κυκλοφόρησε από το δημαρχείο της Γουαδελούπης παρουσιάζεται το νέο μυστικό... όπλο που θα επιστρατεύσουν οι Μεξικανικές αρχές κατά τη διάρκεια του επόμενου Μουντιάλ.

Πρόκειται για σκύλους-ρομπότ, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί να αποτελούν την πρώτη γραμμή του πυρός και να μεταφέρουν προς τις αρμόδιες αρχές εικόνες σε πραγματικό χρόνο! Ουσιαστικά τα συγκεκριμένα τετράποδα μπορούν να ελέγχουν πρώτα έναν ύποπτο χώρο και να δίνουν πληροφορίες προς την Αστυνομία, αποτρέποντας έτσι κάποιον σωματικό τραυματισμό που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί οι σκύλοι φαίνονται ικανοί να ανεβαίνουν σκάλες και να «τρυπώνουν» σε δυσπρόσιτα σημεία όπως εγκαταλελειμμένα κτήρια, ενώ πάνω τους φέρουν μεγάφωνα, μέσω των οποίων οι Αρχές μπορούν να μιλούν προς τους δράστες. Τέσσερα από αυτά τα σκυλιά ρομπότ κόστισαν περίπου 120 χιλιάδες ευρώ στους Μεξικανούς και θα χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση αναταραχής κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Θυμίζουμε πως στάδιο BBVA της πόλης, που μετονομάσθηκε σε «Estadio Monterrey» για την διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα φιλοξενήσει συνολικά τέσσερις αγώνες για τη διοργάνωση που θα διεξαχθεί το επόμενο καλοκαίρι.

