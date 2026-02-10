ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το Μεξικό επιστρατεύει σκύλους-ρομπότ για θέματα ασφαλείας στο Μουντιάλ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το Μεξικό επιστρατεύει σκύλους-ρομπότ για θέματα ασφαλείας στο Μουντιάλ

Σκύλοι ρομπότ θα κάνουν την εμφάνισή τους στο Μεξικό κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου ως ομάδα... αναγνώρισης σε περιπτώσεις αναταραχής.

Την ώρα που εκφράζονται ανησυχίες για την έκρυθμη πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ με δυνάμεις του ICE ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, το Μεξικό φαίνεται να υποδέχεται με ανοικτές αγκάλες μια νέα, φουτουριστική πραγματικότητα για τα θέματα ασφαλείας.

Συγκεκριμένα μέσα από βίντεο που κυκλοφόρησε από το δημαρχείο της Γουαδελούπης παρουσιάζεται το νέο μυστικό... όπλο που θα επιστρατεύσουν οι Μεξικανικές αρχές κατά τη διάρκεια του επόμενου Μουντιάλ.

Πρόκειται για σκύλους-ρομπότ, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί να αποτελούν την πρώτη γραμμή του πυρός και να μεταφέρουν προς τις αρμόδιες αρχές εικόνες σε πραγματικό χρόνο! Ουσιαστικά τα συγκεκριμένα τετράποδα μπορούν να ελέγχουν πρώτα έναν ύποπτο χώρο και να δίνουν πληροφορίες προς την Αστυνομία, αποτρέποντας έτσι κάποιον σωματικό τραυματισμό που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί οι σκύλοι φαίνονται ικανοί να ανεβαίνουν σκάλες και να «τρυπώνουν» σε δυσπρόσιτα σημεία όπως εγκαταλελειμμένα κτήρια, ενώ πάνω τους φέρουν μεγάφωνα, μέσω των οποίων οι Αρχές μπορούν να μιλούν προς τους δράστες. Τέσσερα από αυτά τα σκυλιά ρομπότ κόστισαν περίπου 120 χιλιάδες ευρώ στους Μεξικανούς και θα χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση αναταραχής κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Θυμίζουμε πως στάδιο BBVA της πόλης, που μετονομάσθηκε σε «Estadio Monterrey» για την διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα φιλοξενήσει συνολικά τέσσερις αγώνες για τη διοργάνωση που θα διεξαχθεί το επόμενο καλοκαίρι.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πρόστιμο στον Κόλιν Σέξτον για ανάρμοστη χειρονομία

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τηλεοπτικό πρόγραμμα: Πλούσια η σημερινή δράση

TV

|

Category image

«Έσωσε» τον βαθμό στο 90+6΄ η Γιουνάιτεντ, «αυτοκτόνησε» η Τσέλσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πήγε σε παλιό γνώριμο ο Άρης, ξανά στο πηδάλιο ο Λιάσος Λουκά!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σεβτσένκο: «Το 2008 βρέθηκα κοντά στην Ρόμα, πριν με φωνάξει πίσω στην Μίλαν ο Μπερλουσκόνι»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όλα τα δεδομένα για το νέο συμβόλαιο του Ελ Κααμπί στον Ολυμπιακό

Ελλάδα

|

Category image

Σοβαρό πλήγμα για τη Ρεάλ, έως και δύο μήνες εκτός ο Μπέλιγχαμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ντιμάρκο έσπασε όλα τα κοντέρ στις πρώτες 24 αγωνιστικές της Serie A

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Σκόραρε ξανά κι έστειλε την ΤΣΣΚΑ στα ημιτελικά ο Πίττας

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ο Ίνγκραμ στη θέση του Κάρι στο All-Star Game

NBA

|

Category image

Νοκ-άουτ και ο Ντεσπότοφ, χάνει τη ρεβάνς με Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Πρόστιμα σε Ποντένσε και Ολυμπιακό, κλήση σε ακρόαση για δύο οπαδούς της ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Αμφίβολος ο Ραφίνια στον ημιτελικό του Copa del Rey κόντρα στην Ατλέτικο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όσο πάει και χειρότερα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο πανηγυρισμός του χρυσού μεταλλίου της Ιταλίας που δίχασε τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη