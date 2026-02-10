Όσο πάει και χειρότερα

Δεν είναι μόνο θέμα εμφάνισης, αφού δεν ήταν και τραγική, αλλά οι γαλαζοκίτρινοι δείχνουν μία αδυναμία να διαχειριστούν σωστά τον ρυθμό ενός αγώνα. Πέντε αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, η ομάδα της Λευκωσίας έμεινε ήδη 15 βαθμούς από την κορυφή, απέχει έξι από την πρώτη εξάδα και νιώθει τον κίνδυνο να βρεθεί εκτός της πρώτης εξάδας. Ούτως ή αλλιώς, όπως διαμορφώνονται πλέον τα δεδομένα, η παρουσία του πλέον στο πρώτο γκρουπ ήταν απλά για λόγους πρεστίζ, αφού για να διεκδικήσει κάτι περισσότερο θα πρέπει σύντομα να αλλάξουν άρδην τα δεδομένα.

Η αντίδραση προς τη διοίκηση μετά το τέλος του αγώνα της περασμένης Κυριακής ήρθε ως ένα φυσικό επακόλουθο μετά τα πολλά λόγια που άκουσε ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ, από την αρχή της χρονιάς, σχετικά και με την οικονομική κατάσταση που ταλανίζει την ομάδα. Με το θέμα των Βραζιλιάνων επενδυτών να αιωρείται συνεχώς, χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, πέφτει συνεχώς περισσότερο λάδι στη φωτιά.

Όσο κι αν οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ γνώριζαν από την αρχή της χρονιάς ότι τα πράγματα θα ήταν δύσκολα στην τρέχουσα σεζόν, βλέποντας την ομάδα να δέχεται το ένα χτύπημα πίσω από το άλλο, βγαίνει και η αντίδραση για τη διοίκηση και τους χειρισμούς της.

Διέξοδο στο κύπελλο

Πάντως, ευκαιρία διάκρισης στη φετινή περίοδο ακόμη υπάρχει, από τη στιγμή που το συγκρότημα του Πάμπλο Γκαρσία συνεχίζει στο κύπελλο. Μία διοργάνωση που, ναι μεν o ΑΠΟΕΛ είναι ο πολυνίκης του θεσμού με 21 κατακτήσεις, όμως πέρασε στα ημιτελικά για τελευταία φορά πριν από πέντε χρόνια (2020-21), τελικό πριν από εφτά (2018-19) και ο τελευταίος του τίτλος στη διοργάνωση χρονολογείται από την περίοδο 2014-15. Αύριο Τετάρτη (11/02, 18:00) λοιπόν, όντας το φαβορί απέναντι στην Ένωση στο ΓΣΠ, θέλει να προσφέρει και λίγη χαρά στους οπαδούς της ομάδας και να συνεχίσει να ονειρεύεται ότι μπορεί να αρπάξει κάτι καλό στη φετινή περίοδο.