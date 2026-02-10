ΒΙΝΤΕΟ: Σκόραρε ξανά κι έστειλε την ΤΣΣΚΑ στα ημιτελικά ο Πίττας

Δίχτυα σε δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι της ΤΣΣΚΑ Σόφιας βρήκε ο Ιωάννης Πίττας.

Ο Κύπριος επιθετικός άνοιξε το σκορ στον προημιτελικό κυπέλλου με την ΤΣΣΚΑ 1948 με προβολή στο 9ο λεπτό, ανοίγοντας τον δρόμο για τη νίκη της ομάδας του με 2-0 που την έστειλε στα ημιτελικά.

Θυμίζουμε πως ο Πίττας είχε σκοράρει και προ τεσσάρων ημερών (6/2) στον αγώνα πρωταθλήματος με την Άρντα ενώ συνολικά έφτασε τα οκτώ γκολ σε 23 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με τη βουλγαρική ομάδα.

Δείτε το γκολ του Πίττα ΕΔΩ