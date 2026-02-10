ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Σκόραρε ξανά κι έστειλε την ΤΣΣΚΑ στα ημιτελικά ο Πίττας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΒΙΝΤΕΟ: Σκόραρε ξανά κι έστειλε την ΤΣΣΚΑ στα ημιτελικά ο Πίττας

Δίχτυα σε δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι της ΤΣΣΚΑ Σόφιας βρήκε ο Ιωάννης Πίττας.

Ο Κύπριος επιθετικός άνοιξε το σκορ στον προημιτελικό κυπέλλου με την ΤΣΣΚΑ 1948 με προβολή στο 9ο λεπτό, ανοίγοντας τον δρόμο για τη νίκη της ομάδας του με 2-0 που την έστειλε στα ημιτελικά.

Θυμίζουμε πως ο Πίττας είχε σκοράρει και προ τεσσάρων ημερών (6/2) στον αγώνα πρωταθλήματος με την Άρντα ενώ συνολικά έφτασε τα οκτώ γκολ σε 23 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με τη βουλγαρική ομάδα.

Δείτε το γκολ του Πίττα ΕΔΩ

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Όλα τα δεδομένα για το νέο συμβόλαιο του Ελ Κααμπί στον Ολυμπιακό

Ελλάδα

|

Category image

Σοβαρό πλήγμα για τη Ρεάλ, έως και δύο μήνες εκτός ο Μπέλιγχαμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ντιμάρκο έσπασε όλα τα κοντέρ στις πρώτες 24 αγωνιστικές της Serie A

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Σκόραρε ξανά κι έστειλε την ΤΣΣΚΑ στα ημιτελικά ο Πίττας

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ο Ίνγκραμ στη θέση του Κάρι στο All-Star Game

NBA

|

Category image

Νοκ-άουτ και ο Ντεσπότοφ, χάνει τη ρεβάνς με Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Πρόστιμα σε Ποντένσε και Ολυμπιακό, κλήση σε ακρόαση για δύο οπαδούς της ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Αμφίβολος ο Ραφίνια στον ημιτελικό του Copa del Rey κόντρα στην Ατλέτικο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όσο πάει και χειρότερα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο πανηγυρισμός του χρυσού μεταλλίου της Ιταλίας που δίχασε τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το Μεξικό επιστρατεύει σκύλους-ρομπότ για θέματα ασφαλείας στο Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κρις Τριανταφυλλίδης: «Μην υπογράψετε, διακύβευμα η ιστορία του ΑΠΟΕΛ»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Απέναντι στη Γκράτσεβα η Σάκκαρη με στόχο τα προημιτελικά

Τένις

|

Category image

Στο πλευρό του Κοντίδη και του Προγράμματος #TowardsLA ο ΚΟΑ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Κρόος: «Χωρίς τον Ρονάλντο, κανείς δεν θα έβλεπε το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη