Σοβαρό πλήγμα για τη Ρεάλ, έως και δύο μήνες εκτός ο Μπέλιγχαμ

Ο τραυματισμός του Τζουντ Μπέλιγχαμ αποδεικνύεται πιο σοβαρός απ’ ό,τι είχε εκτιμηθεί αρχικά, με τις νεότερες πληροφορίες από την Ισπανία να κάνουν λόγο για απουσία που μπορεί να φτάσει έως και τους δύο μήνες, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στη Ρεάλ ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Πιο σοβαρός απ’ ό,τι είχε εκτιμηθεί αρχικά φαίνεται πως είναι ο τραυματισμός του Τζουντ Μπέλιγχαμ, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ραμόν Άλβαρεζ.

Ο Άγγλος διεθνής τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Ρεάλ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο (2-1), στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της La Liga, αποχωρώντας μόλις στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι εξετάσεις έδειξαν θλάση στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο, με το ιατρικό επιτελείο να εκφράζει αρχικά αισιοδοξία για απουσία περίπου ενός μήνα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η κατάσταση του 22χρονου μεσοεπιθετικού είναι πιο σοβαρή, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για απουσία που μπορεί να φτάσει ακόμη και τους δύο μήνες, ανάλογα με την εξέλιξη της αποθεραπείας του.

Είναι δεδομένο πως ο Μπέλιγχαμ θα απουσιάσει από τα δύο παιχνίδια της Ρεάλ απέναντι στην Μπενφίκα στα playoffs του Champions League, ενώ πλέον τίθεται εν αμφιβόλω και η παρουσία του σε σημαντικές αναμετρήσεις του ισπανικού πρωταθλήματος που ακολουθούν, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό στο στρατόπεδο των μερένχες.

