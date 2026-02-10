Πένθος για τον Εργκίν Αταμάν - Πέθανε η μητέρα του

Δύσκολες στιγμές περνάει ο Εργκίν Αταμάν αφού πέθανε η μητέρα του. Η ομοσπονδία της Τουρκίας εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για την απώλεια του προπονητή του Παναθηναϊκού.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Γκιουλτέν Αταμάν, μητέρας του προπονητή της Εθνικής Ανδρών, Εργκίν Αταμάν. Η Τουρκική Ομοσπονδία Μπάσκετ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους της εκλιπούσας και προσεύχεται ο Θεός να της δώσει το έλεος», αναφέρει η ανακοίνωση.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και η Αναντολού Εφές. «Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Γκιουλτέν Αταμάν, μητέρας του πρώην προπονητή μας και νυν προπονητή της Εθνικής Ομάδας, κ. Εργκίν Αταμάν.

Προσευχόμαστε ο Θεός να δώσει έλεος στην εκλιπούσα και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας και τις προσευχές μας για δύναμη στην οικογένεια Αταμάν», σημειώνεται σχετικά.

