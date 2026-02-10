Όλα τα δεδομένα για το νέο συμβόλαιο του Ελ Κααμπί στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός και ο Ελ Κααμπί έχουν βρεθεί ξανά σε αυτή τη θέση διαπραγμάτευσης, η οποία τότε είχε φτάσει μέχρι το καλοκαίρι, με τον Μαροκινό να έχει ανανεώσει ξανά τη συνεργασία του με τους Πειραιώτες το καλοκαίρι του 2024.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως ο Μαροκινός στράικερ δεν έχει πίσω του κάποιο γραφείο μάνατζερ, παρά τον δικηγόρο του, ο οποίος αποτελεί και τον εκπρόσωπό του και με τον οποίο συζητά ο Ολυμπιακός.

Οι πληροφορίες που προκύπτουν από το ρεπορτάζ αναφέρουν πως δεν έχει αλλάξει κάτι στην υπόθεση της ανανέωσης του συμβολαίου του Ελ Κααμπί, αφού ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρο πως θέλει να κρατήσει τον αρχισκόρερ του.

Όμως και από την άλλη πλευρά τα δεδομένα παραμένουν ως έχουν. Η πλευρά του Ελ Κααμπί δηλαδή επιθυμεί να συνεχίσει ο 32χρονος με τον Ολυμπιακό, υπογράφοντας ένα συμβόλαιο που θα τον ικανοποιεί.

Ο Ελ Κααμπί θέλει ένα καλό συμβόλαιο, το οποίο και δικαιούται με βάση όσα έχει προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει στους ερυθρόλευκους.

Σε κάθε περίπτωση, παραμένουν λεπτομέρειες για την επίτευξη της συμφωνίας, η οποία είναι κοντά. Δεν προκύπτει κάποιο πρόβλημα στις διαπραγματεύσεις.

Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι ο ίδιος ο Ελ Κααμπί απέρριψε δύο χρυσοφόρες προτάσεις, μια από τη Σαουδική Αραβία και μία από το Κατάρ. Το συμβόλαιο του Ελ Κααμπί περιλαμβάνει πολλά μπόνους επίτευξης στόχων, άρα και χρειάζεται μεγάλη ανάλυση, που ουσιαστικά αυτό απομένει.

