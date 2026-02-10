ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Όλα τα δεδομένα για το νέο συμβόλαιο του Ελ Κααμπί στον Ολυμπιακό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Όλα τα δεδομένα για το νέο συμβόλαιο του Ελ Κααμπί στον Ολυμπιακό

To συμβόλαιο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί με τον Ολυμπιακό εκπνέει το καλοκαίρι του 2026, ωστόσο οι ερυθρόλευκοι θέλουν όσο τίποτα άλλο να κρατήσουν τον Μαροκινό επιθετικό καταβάλλουν σαφείς προσπάθειες ώστε να έρθουν σε συμφωνία μαζί του για να επεκτείνουν τη συνεργασία τους.

Ο Ολυμπιακός και ο Ελ Κααμπί έχουν βρεθεί ξανά σε αυτή τη θέση διαπραγμάτευσης, η οποία τότε είχε φτάσει μέχρι το καλοκαίρι, με τον Μαροκινό να έχει ανανεώσει ξανά τη συνεργασία του με τους Πειραιώτες το καλοκαίρι του 2024.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως ο Μαροκινός στράικερ δεν έχει πίσω του κάποιο γραφείο μάνατζερ, παρά τον δικηγόρο του, ο οποίος αποτελεί και τον εκπρόσωπό του και με τον οποίο συζητά ο Ολυμπιακός.

Οι πληροφορίες που προκύπτουν από το ρεπορτάζ αναφέρουν πως δεν έχει αλλάξει κάτι στην υπόθεση της ανανέωσης του συμβολαίου του Ελ Κααμπί, αφού ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρο πως θέλει να κρατήσει τον αρχισκόρερ του.

Όμως και από την άλλη πλευρά τα δεδομένα παραμένουν ως έχουν. Η πλευρά του Ελ Κααμπί δηλαδή επιθυμεί να συνεχίσει ο 32χρονος με τον Ολυμπιακό, υπογράφοντας ένα συμβόλαιο που θα τον ικανοποιεί.

Ο Ελ Κααμπί θέλει ένα καλό συμβόλαιο, το οποίο και δικαιούται με βάση όσα έχει προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει στους ερυθρόλευκους.

Σε κάθε περίπτωση, παραμένουν λεπτομέρειες για την επίτευξη της συμφωνίας, η οποία είναι κοντά. Δεν προκύπτει κάποιο πρόβλημα στις διαπραγματεύσεις.

Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι ο ίδιος ο Ελ Κααμπί απέρριψε δύο χρυσοφόρες προτάσεις, μια από τη Σαουδική Αραβία και μία από το Κατάρ. Το συμβόλαιο του Ελ Κααμπί περιλαμβάνει πολλά μπόνους επίτευξης στόχων, άρα και χρειάζεται μεγάλη ανάλυση, που ουσιαστικά αυτό απομένει.

sport24.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Έσωσε» τον βαθμό στο 90+6΄ η Γιουνάιτεντ, «αυτοκτόνησε» η Τσέλσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πήγε σε παλιό γνώριμο ο Άρης, ξανά στο πηδάλιο ο Λιάσος Λουκά!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σεβτσένκο: «Το 2008 βρέθηκα κοντά στην Ρόμα, πριν με φωνάξει πίσω στην Μίλαν ο Μπερλουσκόνι»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όλα τα δεδομένα για το νέο συμβόλαιο του Ελ Κααμπί στον Ολυμπιακό

Ελλάδα

|

Category image

Σοβαρό πλήγμα για τη Ρεάλ, έως και δύο μήνες εκτός ο Μπέλιγχαμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ντιμάρκο έσπασε όλα τα κοντέρ στις πρώτες 24 αγωνιστικές της Serie A

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Σκόραρε ξανά κι έστειλε την ΤΣΣΚΑ στα ημιτελικά ο Πίττας

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ο Ίνγκραμ στη θέση του Κάρι στο All-Star Game

NBA

|

Category image

Νοκ-άουτ και ο Ντεσπότοφ, χάνει τη ρεβάνς με Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Πρόστιμα σε Ποντένσε και Ολυμπιακό, κλήση σε ακρόαση για δύο οπαδούς της ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Αμφίβολος ο Ραφίνια στον ημιτελικό του Copa del Rey κόντρα στην Ατλέτικο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όσο πάει και χειρότερα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο πανηγυρισμός του χρυσού μεταλλίου της Ιταλίας που δίχασε τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το Μεξικό επιστρατεύει σκύλους-ρομπότ για θέματα ασφαλείας στο Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κρις Τριανταφυλλίδης: «Μην υπογράψετε, διακύβευμα η ιστορία του ΑΠΟΕΛ»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη