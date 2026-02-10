ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κρόος: «Χωρίς τον Ρονάλντο, κανείς δεν θα έβλεπε το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας»

Κρόος: «Χωρίς τον Ρονάλντο, κανείς δεν θα έβλεπε το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας»

Ο Τόνι Κρόος πήρε το μέρος του Κριστιάνο Ρονάλντο στο «μέτωπο» που έχει ανοίξει με τη Σαουδική Αραβία, τονίζοντας πως χωρίς εκείνον οι Σαουδάραβες θα ήταν στην αφάνεια.

Το μέλλον του Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει στον «αέρα» μετά το «μέτωπο» που έχει ανοίξει ανάμεσα στον Πορτογάλο και το PIF (Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων) της Σαουδικής Αραβίας.

Ο CR7 έχει αρνηθεί να αγωνιστεί στους τελευταίους αγώνες της Αλ Νασρ ως στάση διαμαρτυρίας προς τη διαχείριση που κάνει το Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων, καθώς θεωρεί πως η δική του ομάδα αδικείται σε σχέση με τον ανταγωνισμό με πιο τρανταχτό παράδειγμα τη μεταγραφή του Καρίμ Μπενζεμά στην Αλ Χιλάλ.

Εν μέσω της αβεβαιότητας που επικρατεί για το μέλλον του, ο πρώην συμπαίκτης του στη Ρεάλ, Τόνι Κρόος, υπερασπίστηκε τον Ρονάλντο και τόνισε πως κανείς δεν θα παρακολουθούσε το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας χωρίς εκείνον.

«Το σαουδαραβικό πρωτάθλημα είναι ένα παράξενο φαινόμενο. Κανείς δεν είχε ακούσει γι’ αυτό πριν έρθει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, και τώρα δείχνουν ασέβεια στον άνθρωπο που τους έβαλε στον παγκόσμιο χάρτη. Αν ο Κριστιάνο φύγει αύριο, αυτό το πρωτάθλημα θα χάσει όλη του τη γοητεία. Χωρίς τον Ρονάλντο, κανείς δεν θα παρακολουθεί το σαουδαραβικό πρωτάθλημα» τόνισε χαρακτηριστικά ο Γερμανός στο δικό του podcast με τίτλο «Einfach mal Luppen».

