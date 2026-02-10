ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χαμός στο Χόρνετς-Πίστονς: Έπεσαν «μπουκέτα» και τέσσερις αποβολές!

Χαμός στο Χόρνετς-Πίστονς: Έπεσαν «μπουκέτα» και τέσσερις αποβολές!

Μεγάλη ένταση επικράτησε στην αναμέτρηση των Σάρλοτ Χόρνετς με τους Ντιτρόιτ Πίστονς, αφού έπεσαν «ψιλές» με τους διαιτητές να αποβάλλουν τέσσερις παίκτες!

Όλα ξεκίνησαν από ένα δυνατό φάουλ του Ντιαμπάτε στον Ντούρεν, με τον σέντερ των Πίστονς να ζητάει τον λόγο και να απωθεί με το χέρι στο πρόσωπο τoν Γάλλο φόργουορντ.

Ο Ντιαμπάτε έγινε έξαλλος και πήγε να ρίξει γροθιά στον Ντούρεν, με τους ανθρώπους των Χόρνετς να προσπαθούν να συγκρατήσουν τον 24χρονος φόργουορντ που ήταν σε άγρια κατάσταση.

Στο επεισόδιο ενεπλάκησαν και ο Μάιλς Μπρίτζες, που έριξε γροθιά στο στήθος του Ντούρεν, με τον Αϊζέια Στιούαρτ να μπαίνει από τον πάγκο και να πιάνεται στα χέρια με τον Μπρίτζες!

Οι διαιτητές αφού εξέτασαν στο βίντεο το τι έγινε, αποφάσισαν να αποβάλλουν από το ματς του τέσσερις πρωταγωνιστές του επεισοδίου, με την κατάσταση να ηρεμεί μετά από λίγο.

Διαβαστε ακομη