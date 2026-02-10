Απέναντι στη Γκράτσεβα η Σάκκαρη με στόχο τα προημιτελικά

Μετά την επικράτηση κόντρα στην Τζασμίν Παολίνι, η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στη φάση των "16" του τουρνουά της Ντόχα. Η ίδια θα διεκδικήσει μία θέση στα προημιτελικά του θεσμού απέναντι στη Βαρβάρα Γκράτσεβα.

Η Γαλλίδα τενίστρια επικράτησε με 6-2, 2-5, 7-5 της Λίντα Νόσκοβα, πραγματοποιώντας την έκπληξη στην εν λόγω αναμέτρηση. Έτσι η 25χρονη θα είναι το επόμενο... εμπόδιο για την Ελληνίδα τενίστρια.

Αυτή θα είναι η τέταρτη συνάντησή τους στο tour. Η Μαρία Σάκκαρη προηγείται με 2-1 στο Head to Head. Στην πιο πρόσφατη αναμέτρησή τους, η Γκράτσεβα είχε επικρατήσει με 3-6, 6-4, 6-3 στον πρώτο γύρο του Roland Garros.

Η τενίστρια που θα επικρατήσει στην αναμέτρηση είναι πολύ πιθανό να βρεθεί απέναντι από την Ίγκα Σβιόντεκ.

gazzetta.gr