Κρις Τριανταφυλλίδης: «Μην υπογράψετε, διακύβευμα η ιστορία του ΑΠΟΕΛ»

Κρις Τριανταφυλλίδης: «Μην υπογράψετε, διακύβευμα η ιστορία του ΑΠΟΕΛ»

Κάλεσμα στα διοικητικά συμβούλια εταιρείας και σωματείου του ΑΠΟΕΛ να μην υπογράψουν οποιαδήποτε συμφωνία ή προσυμφωνία με τους Βραζιλιάνους φερόμενους επενδυτές απευθύνει ο Κρις Τριανταφυλλίδης.

Ο πρώην πρόεδρος των γαλαζοκιτρίνων τονίζει ότι αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα των στιγμών από οικονομικής άποψης ωστόσο αναφέρει ότι τα μέλη και οι μέτοχοι θα πρέπει να εγκρίνουν προηγουμένως την οποιαδήποτε συμφωνία καθώς το διακύβευμα είναι τεράστιο και αφορά στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Δεδομένης της έντονης φημολογίας περί ύπαρξης συμφωνίας/ προσυμφωνίας με εκ Βραζιλίας (;;;) επενδυτές καλώ τα Διοικητικά Συμβούλια της Εταιρείας και του Σωματείου όπως ΜΗΝ υπογράψουν οτιδήποτε που με καθ' οιονδήποτε τρόπο, μπορεί να δεσμεύσει νομικά και ηθικά το Σωματείο και την Εταιρεία. Τα μέλη και οι μέτοχοι των αντίστοιχα θα πρέπει προηγουμένως να εγκρίνουν την οποιαδήποτε συμφωνία/ προσυμφωνία η οποία, νοείται ότι, θα τους κοινοποιηθεί προς μελέτη και θα δωθεί επαρκής χρόνος για να λάβει χώρα η μελέτη αυτή. Αντιλαμβάνομαι πλήρως την κρισιμότητα των στιγμών απο οικονομικής κυρίως απόψεως αλλά και το διακύβευμα είναι τεράστιο. Είναι η ιστορία του ΑΠΟΕΛ και αυτή θα πρέπει να προστατευθεί πάση θυσία για να «παραδωθεί» «ατσαλάκωτη και χωρίς λεκέδες», στις επόμενες γενεές. Κάποια πράγματα είναι «ιερά» και δεν επιδέχονται απαλλοτρίωσης.

Διαβαστε ακομη