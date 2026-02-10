Ευρωλίγκα: Την Τρίτη (10/02) ξεκινά η προπώληση των εισιτηρίων του Final Four 2026

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Ευρωλίγκα ανοίγει σταδιακά τις πωλήσεις για το Final Four 2026 στην Αθήνα, με αποκλειστική προπώληση και διαδοχικές φάσεις ώστε οι φίλαθλοι να εξασφαλίσουν εγκαίρως τα εισιτήριά τους.

Λίγες μόνο ώρες απομένουν για να ανοίξει η ειδική πλατφόρμα της Ευρωλίγκας και οι φίλαθλοι του μπάσκετ να σπεύσουν να αγοράσουν τα «μαγικά» χαρτάκια για το φετινό Final Four 2026 της Αθήνας!

Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε πως το πρωί της Τρίτης (10/02, 10:00) θα ξεκινήσει η αποκλειστική προπώληση εισιτηρίων για όσους είχαν παρακολουθήσει από κοντά τουλάχιστον ένα από τα τρία πιο πρόσφατα Final Four. Κάθε φίλαθλος που ανήκει σε αυτή την κατηγορία θα μπορεί να προμηθευτεί έως και τέσσερα εισιτήρια.

Ένα 24ωρο αργότερα, στις 10:00 το πρωί της Τετάρτης (11/02), θα ξεκινήσει η πρώτη φάση των γενικών πωλήσεων για το ευρύ κοινό, με δυνατότητα αγοράς έως τεσσάρων εισιτηρίων ανά άτομο και σειρά προτεραιότητας.

Η δεύτερη φάση πώλησης εισιτηρίων θα ακολουθήσει την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου (10:00), μετά το κλείσιμο της τελικής περιόδου εγγραφής παικτών στη διοργάνωση, ώστε οι φίλαθλοι να έχουν πιο ξεκάθαρη εικόνα των ρόστερ πριν ολοκληρώσουν την αγορά τους.

Ένα τρίτο παράθυρο πώλησης θα ανοίξει την Τρίτη 17 Μαρτίου (10:00), προσφέροντας ακόμη μία ευκαιρία για εξασφάλιση θέσεων στο Final Four, ενώ η τελική φάση πώλησης θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 20 Απριλίου (10:00), ανάμεσα στην ολοκλήρωση της regular season και τα play-in της διοργάνωσης.

sport-fm.gr 

 

