Νικητές στο ντέρμπι με Σέλτικς οι Θάντερ, έγραψε ιστορία ο SGA

Ασταμάτητος ο Ντόντσιτς

Ο Σέι Γκίλτζους-Αλεξάντερ έγραψε ιστορία σπάζοντας το ρεκόρ των 126 σερί αγώνων του Γουίλτ Τσάμπερλεϊν με τουλάχιστον 20 πόντους. Ο Καναδός γκαρντ έβαλε 35 και οδήγησε τους Θάντερ στη νίκη με 104-102 επί των Σέλτικς, σκορ που διαμορφώθηκε με δύο βολές του Τσετ Χόλμγκρεν 0,9’’ πριν το τέλος.

Ο SGA, που είχε 13/18 σουτ, έσπασε το ρεκόρ του 1963 με 7:04 να απομένουν στο τρίτο δωδεκάλεπτο και η Οκλαχόμα με την έβδομη σερί νίκη της είναι πρώτη σε όλο το ΝΒΑ με 52-15. Ο Τζέιλεν Μπράουν είχε 34 πόντους για τους Σέλτικς, που είχαν εκτός μάχης τον Τζέισον Τέιτουμ στο πλαίσιο της συντήρησης μετά την επιστροφή του από πολύμηνη απουσία.

Οι Νάγκετς επέστρεψαν από το -20 και νίκησαν 136-131 στο Σαν Αντόνιο τους Σπερς, που έπαιξαν χωρίς τον Βίκτορ Γουεμπανιαμά. Ο Νίκολα Γιόκιτς είχε 31 πόντους, 20 ριμπάουντ και 12 ασίστ, ενώ ο Τζαμάλ Μάρεϊ πρόσθεσε 39 πόντους για το Ντένβερ, που με 41-26 είναι πέμπτοι στη Δύση. Ο Στεφόν Καστλ είχε 30 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ για τους γηπεδούχους, που παρά την ήττας τους παραμένουν δεύτεροι με 48-28.

Τρίτοι στη Δύση με 41-25 σκαρφάλωσαν οι Λέικερς, που επικράτησαν 142-130 των Μπουλς με φοβερή εμφάνιση του Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος είχε 51 πόντους (9/14 τρίποντα), 10 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Οι Πίστονς, πρώτοι στην Ανατολή με 47-18, συνέτριψαν 131-109 τους Σίξερς με επτά διψήφιους σκόρερ και τον Κέιντ Κάνιγχαμ να παίρνει μόλις έξι σουτ έχοντας 8 πόντους και 13 ασίστ.

Στο 39-27 ανέβηκαν οι Σανς, έβδομοι στη Δύση, περνώντας με 123-108 από την Ιντιάνα, με 43 πόντους του Ντέβιν Μπούκερ και 36 πόντους του Τζέιλεν Γκριν.

Οι Μάβερικς έβαλαν τέλος σε ένα σερί οκτώ ηττών κερδίζοντας στο Μέμφις με 120-112, με τον Κρις Μίντλετον να έχει φετινό ρεκόρ με 35 πόντους, 22 στην τελευταία περίοδο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Πίστονς-Σίξερς 131-109

Πέισερς-Σανς 108-123

Μάτζικ-Γουίζαρντς 136-131 (κ.α. 123-123)

Χοκς-Νετς 108-97

Γκρίζλις-Μάβερικς 112-120

Σπερς-Νάγκετς 131-136

Θάντερ-Σέλτικς 104-102

Λέικερς-Μπουλς 142-130

