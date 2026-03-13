ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

H επιστροφή Λεσόρ έφερε τέλος στον κατήφορο για τον Παναθηναϊκό

Αποθέωση για τον Γάλλος σέντερ σε μία βραδιά που ο Οσμάν ήταν συγκλονιστικός.

Η επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στην αγωνιστική δράση μετά από 291 ημέρες, έφερε άλλον αέρα στον Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» να δίνουν τέλος στην αγωνιστική... κατηφόρα των τεσσάρων διαδοχικών ηττών και να παραμένουν στη δεκάδα της Euroleague. Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας επικράτησαν με 92-88 της Ζαλγκίρις Κάουνας στο Telekom Center Athens, για την 31η αγωνιστική της Euroleague, με τις δύο ομάδες να ισοβαθμούν με το ίδιο ρεκόρ (17-14), αλλά το «τριφύλλι» να γράφει το 2/2 απέναντι στο σύνολο του Τόμας Μασιούλις και να υπερτερεί.

Το ΟΑΚΑ «σείστηκε» στην παρουσία του Λεσόρ στη βασική πεντάδα και «ζέστανε» τους «πράσινους» μέχρι να αναλάβει δράση η άμυνα από τη δεύτερη περίοδο και να έρθει η ανατροπή, σε συνδυασμό με τον επιθετικό οίστρο των Κέντρικ Ναν, Τσεντί Οσμάν και Κώστα Σλούκα μέχρι το +14 (82-67) στο 37΄.

Ακόμη κι όταν έκαναν την εμφάνιση τους κάποια λάθη που αναπτέρωσαν τις ελπίδες της Ζαλγκίρις, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ήταν εκεί για να τις... ψαλιδίσει από τα 6,75, να γράψει το 88-82 στα 43΄΄ και να κλειδώσει την επιτυχία, επαναφέροντας τον Παναθηναϊκό σε τροχιά νικών.

Ο Οσμάν, ο οποίος αποχώρησε στα 10΄΄ πριν τη λήξη κουτσαίνοντας μετά από σκληρό φάουλ του Σλίβα, τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους και αλάνθαστος στα σουτ εντός πεδιάς (5/5δ., 2/2τρ.), ο Ναν πρόσθεσε 22 πόντους, ο Σλούκας 12 και ο Χέιζ-Ντέιβις 10.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς, Ματίας Λεσόρ, έμεινε στο παρκέ για 24 λεπτά με απολογισμό 9 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 μπλοκ και 2 λάθη.

Από τη Ζαλγκίρις δεν ήταν αρκετός για την ανατροπή ο Σιλβέιν Φρανσίσκο με 23 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 24-27, 44-40, 65-59, 92-88

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 6, Καλαϊτζάκης, Όσμαν 24 (2), Χολμς 2, Σλούκας 12, Χέιζ-Ντέιβις 10 (1), Γκραντ, Ναν 22 (1), Λεσόρ 9, Φαρίντ 2, Ερνανγκόμεθ 5 (1).

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ (Τόμας Μασιούλις): Γουίλιαμς-Γκος 13, Φρανσίσκο 23 (4), Ράιτ 12, Μπραζντέικις 5 (1), Γκιεντράιτις, Τουμπέλις 7, Λο 11 (2), Σλίβα 9 (1), Μπιρούτις 5, Μπουτκεβίτσιους, Σιρβίντις, Ουλάνοβας 3 (1).

 

Διαβαστε ακομη