Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις στο Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ

Σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό παιχνίδι για τη μάχη των playoffs, η Μπαρτσελόνα (17-13) υποδέχεται στις 21:30 τη Χάποελ Τελ Αβίβ (17-11) στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής της Euroleague, με τη Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος και της καλαθόσφαιρας.

Η νίκη της Μπαρτσελόνα προσφέρεται σε απόδοση 1.67 από τη Stoiximan, η ισοπαλία στην κανονική διάρκεια στα 11.00 και η επικράτηση της ομάδας του Ισραήλ στα 2.40.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να πετύχει ο Micic τουλάχιστον 3 εύστοχα τρίποντα προσφέρεται στα 2.92, το να πετύχει ο Bryant 17 πόντους και άνω στα 2.60, ενώ τέλος το να πετύχει Punter τουλάχιστον 18 πόντους, αποτιμάται στα 2.37.

Για να δείτε τις αποδόσεις στις υπόλοιπες αποψινές αναμετρήσεις της Euroleague πατήστε εδώ

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!