Αγνώριστος ο Ολυμπιακός και ήττα από την Μονακό των πολλών προβλημάτων

Παρουσιάστηκε κατώτερος της περίστασης

Έδωσε δικαιώματα και ηττήθηκε στην έδρα της ελλιπέστατης Μονακό ο Ολυμπιακός.

Οι Πειραιώτες παρουσιάστηκαν κατώτεροι της περίστασης κόντρα σε μία ομάδα η οποία ταλαιπωρείται πάρα πολύ από τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει, ανακοίνωσε την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη πριν από μερικές μέρες και απόψε παρατάχθηκε με μόλις 9 διαθέσιμους παίκτες, γνωρίζοντας την οριακή ήττα με 81-80 για την 31η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Κάκιστος στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός, επέτρεψε στην αντίπαλό του να προηγηθεί μέχρι και με διαφορά 15 πόντων, ενώ παρότι παρουσιάστηκε βελτιωμένος στο δεύτερο μισό του αγώνα, δεν κατάφερε ποτέ να βρει τον πραγματικά καλό του εαυτό και τελικά ηττήθηκε στις λεπτομέρειες.

Έτσι, οι ερυθρόλευκοι δεν κατάφεραν να κάνουν το 2/2 επί γαλλικού εδάφους μετά την προ δύο ημερών νίκη τους επί της Παρί, πέφτοντας στο 20-11. Από την άλλη, η Μονακό πανηγύρισε τη μόλις δεύτερη νίκη στα 9 πιο πρόσφατα παιχνίδια της για την Ευρωλίγκα, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 17-14 και παραμένοντας εντός της πρώτης δεκάδας.

Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Μπαρτζώκα ήταν ο Ντόρσεϊ (19π. με 5/9 τρίποντα), ενώ ο Μιλουτίνοφ έκανε double-double με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ. Δψήφιοι επίσης οι Πίτερς (17π) και Γουόρντ (10π). Για τους νικητές ξεχώρισαν Τζέιμς (14π, 5 ριμπ, 5 ασίστ), Τάις (13π) και Μπλόσομγκεϊμ (13π).

Την επόμενη εβδομάδα, ο Ολυμπιακός θα έχει την εξ αναβολής εντός έδρας αναμέτρησή του με τη Φενέρμπαχτσε (17/3, 21:15), ενώ δύο μέρες αργότερα θα φιλοξενήσει την Μπασκόνια (19/3, 21:15). Θα έχει προηγηθεί η εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πανιώνιο για το πρωτάθλημα. Για τη Μονακό, ακολουθεί το εκτός έδρας παιχνίδι της με την Εφές.

Τα δεκάλεπτα: 22-14, 43-37, 62-63, 81-80

