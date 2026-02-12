ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξένος VAR σε «Αρένα» και «Αλφαμέγα» (Οι ορισμοί της 22ης αγωνιστικής)

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ξένος VAR σε «Αρένα» και «Αλφαμέγα» (Οι ορισμοί της 22ης αγωνιστικής)

Η ΚΟΠ ανακοινώνει τους ορισμούς των διαιτητών, των βοηθών διαιτητών και των παρατηρητών διαιτησίας για τους αγώνες της 22ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, που θα διεξαχθούν στις 13, 14 και 15 Φεβρουαρίου 2026.

Παρασκευή, 13.02.2026 / 19:00

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y.

Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Τσαμπαλάς Ανδρέας

VAR: Αντωνίου Μενέλαος

AVAR: Ιακώβου Χαράλαμπος

Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης

Σάββατο, 14.02.2026 / 16:00

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ - ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»

Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

AVAR: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας

Σάββατο, 14.02.2026 / 17:00

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

4ος Διαιτητής: Γεωργίου Α. Γιώργος

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Βασιλείου Αδάμος

Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία

Σάββατο, 14.02.2026 / 19:00

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Στάδιο: ΑΕΚ Αρένα

Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Igor Pajac

AVAR: Καλογήρου Μάριος

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης

Κυριακή, 15.02.2026 / 15:00

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Τεχράνυ Ανδρέας

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας

Κυριακή, 15.02.2026 / 16:00

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Στάδιο: Δασάκι

Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Σάββα Γεώργιος

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος

Παρατηρητής: Σκαπούλλης Χαράλαμπος

 

Κυριακή, 15.02.2026 / 19:00

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΠΑΦΟΣ F.C.

Στάδιο: Αλφαμέγα

Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης

VAR: Igor Pajac

AVAR: Γεωργίου Παύλος

Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΥΠΡΟΣΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣΑΠΟΕΛΟΜΟΝΟΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗΑΕΛΑΠΟΛΛΩΝΑΡΗΣΑΕΚΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΠΑΦΟΣ FCΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τραυματίας ο Μέσι, αναβλήθηκε ο φιλικός αγώνας στο Πουέρτο Ρίκο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Η Τότεναμ δεν είναι μεγάλη ομάδα, εγώ ήθελα αυτούς τους τέσσερις παίκτες»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη από τη Νότιγχαμ Φόρεστ - 18 εκατ. ευρώ για τις αποζημιώσεις τριών προπονητών

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξένος VAR σε «Αρένα» και «Αλφαμέγα» (Οι ορισμοί της 22ης αγωνιστικής)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ρεκόρ οκταετίας η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Υποδοχή ηρώων στην Κρήτη για την αποστολή του ΟΦΗ!

Ελλάδα

|

Category image

Οπαδοί της Ρίο Άβε βανδάλισαν το προπονητικό και ζητάνε την απομάκρυνση του Μαρινάκη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο γνώριμος Όσμερς στο ντέρμπι της Τούμπας - Οι ορισμοί της 21ης αγωνιστικής

Ελλάδα

|

Category image

Τεράστια πίεση...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Παναθηναϊκός/Χέιζ-Ντέιβις: Tο αστρονομικό συμβόλαιο του Αμερικανού

EUROLEAGUE

|

Category image

Πρώην παράγοντας ΑΠΟΕΛ: «Είναι καθυστερημένες αυτές οι αντιδράσεις του κόσμου, είμαστε σε μια σκοτεινή κατάσταση»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μένει στην εθνική Αγγλίας ο Τούχελ ως το 2028!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σεμέδο - Πάφος: 9-0!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο μέντορας του Γκιουλέρ κατήγγειλε ότι τού κάνουν bullying στη Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Super Ενισχυμένες αποδόσεις στο Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη