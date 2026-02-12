Ξένος VAR σε «Αρένα» και «Αλφαμέγα» (Οι ορισμοί της 22ης αγωνιστικής)
Η ΚΟΠ ανακοινώνει τους ορισμούς των διαιτητών, των βοηθών διαιτητών και των παρατηρητών διαιτησίας για τους αγώνες της 22ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, που θα διεξαχθούν στις 13, 14 και 15 Φεβρουαρίου 2026.
Παρασκευή, 13.02.2026 / 19:00
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y.
Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»
Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας
Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας
4ος Διαιτητής: Τσαμπαλάς Ανδρέας
VAR: Αντωνίου Μενέλαος
AVAR: Ιακώβου Χαράλαμπος
Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης
Σάββατο, 14.02.2026 / 16:00
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ - ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»
Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος
4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος
VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης
AVAR: Κωμοδρόμος Ηράκλης
Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας
Σάββατο, 14.02.2026 / 17:00
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος
4ος Διαιτητής: Γεωργίου Α. Γιώργος
VAR: Κώστα Ροβέρτος
AVAR: Βασιλείου Αδάμος
Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία
Σάββατο, 14.02.2026 / 19:00
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Στάδιο: ΑΕΚ Αρένα
Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.
4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
VAR: Igor Pajac
AVAR: Καλογήρου Μάριος
Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης
Κυριακή, 15.02.2026 / 15:00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας
Β' Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης
4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος
VAR: Τεχράνυ Ανδρέας
AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος
Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας
Κυριακή, 15.02.2026 / 16:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Στάδιο: Δασάκι
Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Σάββα Γεώργιος
4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος
VAR: Αντωνίου Μάριος
AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος
Παρατηρητής: Σκαπούλλης Χαράλαμπος
Κυριακή, 15.02.2026 / 19:00
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΠΑΦΟΣ F.C.
Στάδιο: Αλφαμέγα
Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.
Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος
4ος Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης
VAR: Igor Pajac
AVAR: Γεωργίου Παύλος
Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης