«Καμπάνα» σε Ποτένσε για την ομπρέλα!

Με μία αγωνιστική τιμωρήθηκε ο Ντάνιελ Ποντένσε για την ομπρέλα που πέταξε στις κερκίδες της «Allwyn Arena» μετά το φινάλε του ΑΕΚ-Ολυμπιακός. Ο Πορτογάλος είχε δεχτεί το αντικείμενο από τους οπαδούς της ΑΕΚ και το… επέστρεψε, με τους κιτρινόμαυρους να καταθέτουν το βίντεο ως πειστήριο και ο βραχύσωμος εξτρέμ να καλείται σε απολογία.

Τελικά, τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική όπως έγινε γνωστό από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο, η οποία θα εκτιθεί άμεσα, δηλαδή στον αγώνα του Σαββάτου με αντίπαλο τον Λεβαδειακό.

Ο Ποντένσε είχε τιμωρηθεί από τη ΔΕΑΒ και με πρόστιμο ύψους 10 χιλ. ευρώ.

