ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Καμπάνα» σε Ποτένσε για την ομπρέλα!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Καμπάνα» σε Ποτένσε για την ομπρέλα!

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Λίγκας τιμώρησε με μια αγωνιστική τον Ντάνιελ Ποντένσε.

Με μία αγωνιστική τιμωρήθηκε ο Ντάνιελ Ποντένσε για την ομπρέλα που πέταξε στις κερκίδες της «Allwyn Arena» μετά το φινάλε του ΑΕΚ-Ολυμπιακός. Ο Πορτογάλος είχε δεχτεί το αντικείμενο από τους οπαδούς της ΑΕΚ και το… επέστρεψε, με τους κιτρινόμαυρους να καταθέτουν το βίντεο ως πειστήριο και ο βραχύσωμος εξτρέμ να καλείται σε απολογία.

Τελικά, τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική όπως έγινε γνωστό από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο, η οποία θα εκτιθεί άμεσα, δηλαδή στον αγώνα του Σαββάτου με αντίπαλο τον Λεβαδειακό.

Ο Ποντένσε είχε τιμωρηθεί από τη ΔΕΑΒ και με πρόστιμο ύψους 10 χιλ. ευρώ.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η... ελπίδα στην Ανόρθωση όταν σκοράρει ο Λόπες

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ Waterpolo: Στη Σλοβενια για να εκπροσωπίσει την Κύπρο στο LEN Challenger Cup

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Η ΚΟΠ πότε θα ακολουθήσει;» - Το μήνυμα του ΠΑΣΠ στην Ομοσπονδία

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

«Καμπάνα» σε Ποτένσε για την ομπρέλα!

Ελλάδα

|

Category image

Μήνυμα σε Κίτσο από την Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Χωρίς οπαδούς στο ματς με ΟΦΗ ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

ΑΕΚ: Αυτά που θέλει να δει ο Νίκολιτς στην Τούμπα και οι δυο… δρόμοι της διάταξης

Ελλάδα

|

Category image

Ποτσετίνο, Ντε Τσέρμπι και Γκλάσνερ στη λίστα της διοίκησης της Τότεναμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ινφαντίνο και Τσέφεριν χαρακτήρισαν τη συμφωνία για το τέλος της ως νίκη για το ποδόσφαιρο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ολοένα και πιο πιθανή η αποχώρηση του Κονατέ από τη Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Μπαλοτέλι κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση στο γήπεδο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έχει φτιάξει σερί και θέλει να το συνεχίσει...

ΑΕΚ

|

Category image

Τραυματίας ο Μέσι, αναβλήθηκε ο φιλικός αγώνας στο Πουέρτο Ρίκο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Η Τότεναμ δεν είναι μεγάλη ομάδα, εγώ ήθελα αυτούς τους τέσσερις παίκτες»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη από τη Νότιγχαμ Φόρεστ - 18 εκατ. ευρώ για τις αποζημιώσεις τριών προπονητών

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη