«Καμπάνα» σε Ποτένσε για την ομπρέλα!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Λίγκας τιμώρησε με μια αγωνιστική τον Ντάνιελ Ποντένσε.
Με μία αγωνιστική τιμωρήθηκε ο Ντάνιελ Ποντένσε για την ομπρέλα που πέταξε στις κερκίδες της «Allwyn Arena» μετά το φινάλε του ΑΕΚ-Ολυμπιακός. Ο Πορτογάλος είχε δεχτεί το αντικείμενο από τους οπαδούς της ΑΕΚ και το… επέστρεψε, με τους κιτρινόμαυρους να καταθέτουν το βίντεο ως πειστήριο και ο βραχύσωμος εξτρέμ να καλείται σε απολογία.
Τελικά, τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική όπως έγινε γνωστό από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο, η οποία θα εκτιθεί άμεσα, δηλαδή στον αγώνα του Σαββάτου με αντίπαλο τον Λεβαδειακό.
Ο Ποντένσε είχε τιμωρηθεί από τη ΔΕΑΒ και με πρόστιμο ύψους 10 χιλ. ευρώ.
