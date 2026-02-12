Χωρίς οπαδούς στο ματς με ΟΦΗ ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον ΟΦΗ στα πλαίσια της 22ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος, σε ένα παιχνίδι όπου το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ δεν θα έχει την υποστήριξη των φιλάθλων του.

Στην σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας που έλαβε χώρα, το «Τριφύλλι» δεν ζήτησε θύρα για μεμονωμένους φιλάθλους, κάτι που σημαίνει ότι στο γήπεδο θα υπάρχουν μόνο οι οπαδοί του γηπεδούχου ΟΦΗ.

sdna.gr