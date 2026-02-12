Πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη από τη Νότιγχαμ Φόρεστ - 18 εκατ. ευρώ για τις αποζημιώσεις τριών προπονητών

Η διοίκηση της Νότιγχαμ έδειξε τα ξημερώματα την πόρτα της εξόδου του Σον Ντάις από την τεχνική ηγεσία της, καθώς συνεχίζει να κινδυνεύει με υποβιβασμό. Η αγγλική ομάδα παραμένει στο «χείλος» του γκρεμού, στην 17η θέση της βαθμολογίας και η διοίκηση του Βαγγέλη Μαρινάκη ψάχνει πλέον για τον αντικαταστάτη του Αγγλου τεχνικού.

Το «Sky Sports» αναφέρει πως η Νότιγχαμ ψάχνει τον τέταρτο προπονητή για τη φετινή σεζόν, ενώ συνολικά έχει ξοδέψει 18 εκατ. ευρώ (!) για τις αποζημιώσεις των Νούνο Εσπίριτο Σάντο (6.8 εκατ.), Αγγελου Ποστέκογλου (4.7 εκατ.) και Σον Ντάις (6.7 εκατ. ευρώ).

Να σημειωθεί πως ο Μαρινάκης αγόρασε το 100% των μετοχών της αγγλικής ομάδας το Μάιο του 2017 από τον Φαουάζ Αλ Χασάουϊ, όταν αγωνιζόταν στην Championship, την ανέβασε στην Premier League, έχοντας από τότε συνολικά προσλάβει και απολύσει οκτώ προπονητές.

Ο Στιβ Κούπερ είχε τους περισσότερους αγώνες στον πάγκο της Νότιγχαμ (108) και ακολουθούν οι Νούνο Εσπίριτο Σάντο (73), Σαμπρί Λαμουσί (55), Κρις Χάουτον (53), Αϊτορ Καράνκα (51), Μάρτιν Ο' Νιλ (19), Σον Ντάις (17) και τελευταίος στη λίστα είναι ο Αγγελος Ποστέκογλου, που ήταν στο «Σίτι Γκράουντ» για μόλις οκτώ αγώνες.

ΑΠΕ - ΜΠΕ