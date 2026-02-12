Ολοένα και πιο πιθανή η αποχώρηση του Κονατέ από τη Λίβερπουλ!

Ο Κονατέ έκανε μεγάλο ματς με Σάντερλαντ, αλλά φαίνεται πως το μέλλον του στη Λίβερπουλ δεν είναι μακρύ. Το λένε στην Αγγλία...

Κονατέ και Λίβερπουλ μάλλον δε θα συνεχίσουν μαζί, καθώς πληροφορίες στην Αγγλία αναφέρουν πως ο Γάλλος δε θέλει να ανανεώσει.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τζέιμς Πιρς, έγκριτος δημοσιογράφος της Λίβερπουλ, ανέφερε πως η ομάδα ακόμα το... παλεύει για το συμβόλαιο του Γάλλου, όμως δεν υπάρχει κανένα απολύτως βήμα μπροστά, στις διαπραγματεύσεις.

