Έχει φτιάξει σερί και θέλει να το συνεχίσει...

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Κομβικό για την ΑΕΚ το ντέρμπι με τον Απόλλωνα.

Να δώσει συνέχεια στις νίκες σε βάρος του Απόλλωνα θα επιδιώξει η ΑΕΚ στο σαββατιάτικο ντέρμπι στην «Αρένα».

Ένα ντέρμπι που θεωρείται καθοριστικό για τη μετέπειτα πορεία των Λαρνακέων στο πρωτάθλημα. Ενδεικτικό της θετικής παράδοσης που πάει να κτίσει η ΑΕΚ σε βάρος των γαλάζιων της Λεμεσού είναι το γεγονός ότι στα τελευταία πέντε παιχνίδια πρωταθλήματος μεταξύ των δύο ομάδων, τα τέσσερα κατά την περσινή σεζόν (2024-25), οι κιτρινοπράσινοι πανηγύρισαν τέσσερις νίκες, ενώ ένα παιχνίδι εξήλθε ισόπαλο.

Συγκεκριμένα, στο περσινό πρωτάθλημα, μέσα στην «Αρένα», η ΑΕΚ συνέτριψε 4-0 (Τσακόν 2, Αϊτόρ, Φαράζ) τον Απόλλωνα στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και 3-0 (χατ τρικ Ανγκιέλσκι) στα πλέι οφ. Στο στάδιο «Αλφαμέγα» τον κέρδισε 2-1 (Εκπολό, Γκάμα) στην πρεμιέρα του μαραθωνίου, ενώ ο αγώνας των πλέι οφ εξήλθε ισόπαλος 1-1 (Καμπρέρα).

Φέτος, στον αγώνα του πρώτου γύρου η ΑΕΚ απέδρασε με το διπλό από την έδρα του Απόλλωνα με σκορ 1-2 (Ρόντεν, Χάιρο), σε ένα παιχνίδι, όμως, στο οποίο δεν ήταν καλύτερη του αντιπάλου της.

Στο αγωνιστικό μέρος, ο Καμπρέρα έκανε χθες θεραπεία, διότι εξακολουθεί να αισθάνεται ενοχλήσεις στα πλευρά. Παραμένει εξαιρετικά αμφίβολος και η κατάστασή του θα ξεκαθαρίσει μέχρι αύριο. Εκτός πλάνων είναι οι Ρούμπιο, Εκπολό, Ναούμ και Σουάρεθ.

