Ποτσετίνο, Ντε Τσέρμπι και Γκλάσνερ στη λίστα της διοίκησης της Τότεναμ

Ξανά σε αναζήτηση προπονητή η ομάδα του Λονδίνου.

Η ήττα της Τότεναμ από τη Νιούκαστλ στο Λονδίνο (2-1) ήταν το τελευταίο ματς του Τόμας Φρανκ στον πάγκο των «Σπερς», η διοίκηση των οποίων ανακοίνωσε την απόλυση του.

Η ομάδα του Λονδίνου βρίσκεται τη φετινή σεζόν μόλις στο +5 από τη ζώνη του υποβιβασμού και τώρα η διοίκηση της ομάδας του Λονδίνου ψάχνει τον αντικαταστάστη του. Σύμφωνα με αγγλικά ΜΜΕ τρία ονόματα υπάρχουν στη λίστα, με πρώτο αυτό του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο.

Ο Αργεντινός κόουτς θέλει να επιστρέψει στην Αγγλία και στον πάγκο της Τότεναμ, αλλά είναι δεσμευμένος με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ και δεν μπορεί να καθίσει ξανά στον πάγκο πριν την ολοκλήρωση του Μουντιάλ. 

Αν προκριθεί η λύση αυτή τότε η διοίκηση θα ορίσει προσωρινό κόουτς μέχρι το καλοκαίρι, όταν θα μπορεί να προσλάβει και τον Ολιβερ Γκλάσνερ, ο οποίος θ' αποχωρήσει από την Κρίσταλ Πάλας. Στην περίπτωση που αποφασιστεί η πρόσληψη από τώρα ενός κόουτς, τότε θα στραφεί στην περίπτωση του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, ο οποίος προχθές απολύθηκε από την τεχνική ηγεσία της Μαρσέιγ.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

