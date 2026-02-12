ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ινφαντίνο και Τσέφεριν χαρακτήρισαν τη συμφωνία για το τέλος της ως νίκη για το ποδόσφαιρο

Το τέλος της European Super League σχολίασαν οι Ινφαντίνο και Τσέφεριν στο κογκρέσο της UEFA στις Βρυξέλλες.

Το οριστικό τέλος της European Super League παρουσιάστηκε από τους Τζιάνι Ινφαντίνο και Αλεξάντερ Τσέφεριν ως μια καθαρή νίκη της ενότητας στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Οι δύο άνδρες έκαναν λόγο για μια εξέλιξη που αφήνει πίσω της μια περίοδο αβεβαιότητας στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με το τέλος ενός εγχειρήματος που είχε προκαλέσει βαθύ ρήγμα στο οικοδόμημα των διοργανώσεων της UEFA. Λίγες ώρες πριν, η Ρεάλ Μαδρίτης συμφώνησε με την UEFA για την επίλυση των μεταξύ τους διαφορών και άφησε πίσω της το συγκεκριμένο εγχείρημα.

Η Super League, από την πρώτη στιγμή της ανακοίνωσής της το 2021, είχε συναντήσει σφοδρές αντιδράσεις από ομοσπονδίες, κυβερνήσεις και κυρίως από τους ίδιους τους φιλάθλους, που είδαν τη δημιουργία της ως απειλή για το ποδόσφαιρο.

Ο πρόεδρος της FIFA, στο συνέδριο της UEFA, υπογράμμισε ότι το ποδόσφαιρο προοδεύει όταν οι φορείς του λειτουργούν συντονισμένα, αφήνοντας σαφές μήνυμα υπέρ της θεσμικής συνοχής και κατά του μοντέλου που είχε προταθεί λίγα χρόνια πριν. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας εμφανίστηκε ικανοποιημένος από το ότι έχει λήξει η υπόθεση και τόνισε πως, παρά τις συγκρούσεις του παρελθόντος, προέχει η προστασία του αθλήματος.

