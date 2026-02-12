ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έσκασε η «βόμβα» του Παναθηναϊκού: Ανακοίνωσε Χέιζ-Ντέιβις ο Γιαννακόπουλος!

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε μέσω story στο Instagram ότι ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις θα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 2.5 χρόνια!

Μεταμεσονύχτια... βόμβα από τον Παναθηναϊκό! Όπως ανακοίνωσε μέσω story στο Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ντύνεται στα πράσινα για τα επόμενα 2,5 χρόνια, σε μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές μεσούσης της σεζόν στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ!

«Πολύ θα ήθελα να είμαι κάτω στο Σούνιο, μαζί με τον Φρι, αλλά βαριέμαι να κατέβω κάτω τέτοια ώρα. Ο αθλητής Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για τα επόμενα 2,5 χρόνια θα αγωνίζεται στην ομάδα του Παναθηναϊκού», ανέφερε συγκεκριμένα στο εν λόγω ποστάρισμα ο ισχυρός άνδρας των «πράσινων», λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστό πως το «τριφύλλι» προσπαθούσε να κάνει την ανατροπή και να αποκτήσει τον Αμερικανό φόργουορντ.

Παρόλο που αρχικά ο Χέιζ-Ντέιβις είχε απαντήσει αρνητικά στην πρόταση του Παναθηναϊκού και βρέθηκε κοντά στη Χάποελ Τελ Αβίβ, οι «πράσινοι» δεν εγκατέλειψαν την περίπτωσή του, και εκμεταλλεύτηκαν τις επιφυλάξεις του παίκτη για μετακίνηση στο Ισραήλ, αλλά και την αδυναμία της Φενέρμπαχτσε να καλύψει τα οικονομικά του «θέλω», κινούμενοι δυναμικά και εξασφαλίζοντας την απόκτησή του, σε μία κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα.

Πλέον, ο παίκτης αναμένεται τα επόμενα 24ωρα στην Αθήνα ώστε να ολοκληρώσει το τυπικό κομμάτι της συμφωνίας του με τον Παναθηναϊκό και να ενσωματωθεί στο σύνολο του Εργκίν Αταμάν. Μάλιστα, θα λάβει και ένα συμβόλαιο υψηλής αξίας, το οποίο υπολογίζεται περίπου στα 10 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 2,5 χρόνια!

O 31χρoνος φόργουορντ έχει πλούσια καριέρα στη Euroleague με τις φανέλες των Ζάλγκιρις, Μπαρτσελόνα και Φενέρμπαχτσε. Με την τελευταία κατέκτησε πέρυσι τη διοργάνωση, κερδίζοντας το βραβείο MVP του Final Four. Την σεζόν 2024-25 μέτρησε στην Ευρωλίγκα 16,7 πόντους, 5,3 ριμπάουντ, 1,7 ασίστ και 1,1 κλεψίματα. Πρόκειται για εξαιρετικό two-way αθλητή, με την ικανότητα να σκοράρει σε υψηλό επίπεδο, αλλά και να μαρκάρει τουλάχιστον τρεις θέσεις.

