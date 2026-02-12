Μήνυμα σε Κίτσο από την Ομόνοια

Στάθηκε πολύ άτυχος ο Φώτης Κίτσος στον αγώνα με τον Άρη στη Λεμεσό πριν περίπου 20 μέρες αφού τραυματίστηκε σοβαρά. Συγκεκριμένα υπέστη πλήρη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και ρήξη έξω μηνίσκου, ένας τραυματισμός που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για 9-12 μήνες.

Ο Κίτσος πέρασε την πόρτα του χειρουργίου για αποκατάσταση της ζημιάς και η Ομόνοια με μήνυμά της, έγραψε: « Υποβλήθηκε με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση ο Φώτης!

Φώτη, η οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ είναι δίπλα σου!

Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση!! Σε περιμένουμε».