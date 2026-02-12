Euroleague: Τζάμπολ για την 28η αγωνιστική σε Πόλη, Τελ Αβίβ, Βαρκελώνη και Βαλένθια

Τζάμπολ κάνει η 28η αγωνιστική της Euroleague, η οποία ξεκινάει με πέντε παιχνίδια στο πρόγραμμα της Πέμπτης (12/02). Ξεχωρίζει φυσικά η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ, αλλά όλες οι αναμετρήσεις έχουν το δικό τους ενδιαφέρον.

Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια

Η Αναντολού Εφές (8-19) προσπαθεί να δώσει συνέχεια στην αγωνιστική της άνοδο, παρά το χαμηλό της πλασάρισμα. Οι δύο νίκες της περασμένης εβδομάδας συνοδεύτηκαν από σαφή επιθετική βελτίωση και μεγαλύτερη δημιουργία, στοιχείο που έλειπε σε μεγάλο μέρος της σεζόν. Στόχος της είναι να διατηρήσει τον ρυθμό και να εκμεταλλευτεί την έδρα της.

Η Βίρτους Μπολόνια (12-15) βρίσκεται σε πίεση, καθώς οι πρόσφατες ήττες φρέναραν την προσπάθεια προσέγγισης της δεκάδας. Η χαμηλή παραγωγικότητα στα τελευταία παιχνίδια αποτελεί ανησυχητικό σημάδι και χρειάζεται άμεση αντίδραση. Το αποτέλεσμα έχει χαρακτήρα «τελικού» για τους Ιταλούς, που δεν έχουν περιθώρια για νέα απώλεια.

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου

Μακάμπι (12-15) και Μπάγερν (12-15) συγκρούονται σε αναμέτρηση με φόντο τη διατήρηση μερικών ελπίδων για δεκάδα. Οι γηπεδούχοι παραμένουν δυνατοί στην έδρα τους και προέρχονται από σημαντική εκτός έδρας νίκη, δείχνοντας χαρακτήρα στα κρίσιμα σημεία. Η σταθερότητα στην άμυνα και ο έλεγχος των ριμπάουντ αποτελούν βασικά στοιχεία της επιτυχίας τους.

Η Μπάγερν έρχεται με τέσσερις διαδοχικές νίκες και ανεβασμένη ψυχολογία, ενώ έχει και το πλεονέκτημα από την ευρεία επικράτηση στον πρώτο γύρο. Διαθέτει μία από τις πιο αποτελεσματικές άμυνες της διοργάνωσης και θα επιδιώξει να επιβάλει χαμηλό ρυθμό. Το αποτέλεσμα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για τη συνέχεια των δύο ομάδων.

Μπαρτσελόνα – Παρί

Η Μπαρτσελόνα (17-10) στοχεύει στη διατήρηση της θέσης της στην πρώτη τετράδα, ποντάροντας στη δημιουργία και την επιθετική της ισορροπία. Προέρχεται από πειστική εκτός έδρας εμφάνιση στη Βιτόρια και δείχνει ικανή να επιβάλει τον ρυθμό της, ιδιαίτερα απέναντι σε ομάδες που δίνουν γρήγορο τέμπο.

Η Παρί (8-18) παλεύει για την αξιοπρέπειά της και έχει δείξει ανταγωνιστικό πρόσωπο, παρά τα αρνητικά αποτελέσματα. Συχνά μένει από δυνάμεις στα κρίσιμα σημεία, κάτι που καλείται να διορθώσει απέναντι σε έναν ανώτερο αντίπαλο. Για τους Γάλλους, ένα θετικό αποτέλεσμα θα αποτελέσει σημαντική ψυχολογική ένεση ενόψει της συνέχειας.

Βαλένθια – Βιλερμπάν

Η Βαλένθια (17-10) θέλει να διατηρηθεί στην πρώτη τετράδα και αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν (7-20), που βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία. Οι Ισπανοί διαθέτουν μία από τις πιο παραγωγικές επιθέσεις της διοργάνωσης και προέρχονται από σημαντική εκτός έδρας επιτυχία, δείχνοντας χαρακτήρα και βάθος.

Η Βιλερμπάν, παρά τη δυσμενή θέση της, έχει παρουσιαστεί ανταγωνιστική σε αρκετά πρόσφατα παιχνίδια. Ωστόσο, η αμυντική της αστάθεια και η δυσκολία στο σκοράρισμα την έχουν κοστίσει. Για να διεκδικήσει κάτι από την αναμέτρηση, θα χρειαστεί απόλυτη συγκέντρωση και έλεγχο του ρυθμού απέναντι σε έναν αντίπαλο με σαφές βαθμολογικό κίνητρο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας:

19.30: Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια, NovaSports 5

21.05: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου, NovaSports 2

21.15: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας, NovaSports Prime

21.30: Βαλένθια – Βιλερμπάν, NovaSports Start

21.30: Μπαρτσελόνα – Παρί, NovaSports 4

