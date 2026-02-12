ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΕΚ: Αυτά που θέλει να δει ο Νίκολιτς στην Τούμπα και οι δυο… δρόμοι της διάταξης

Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της ΑΕΚ εν όψει του κυριακάτικου ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Εκεί όπου ο Μάρκο Νίκολιτς θέλει να δει την ομάδα του να εμφανίζει τα πιο υψηλά επίπεδα αγωνιστικής και πνευματικής ετοιμότητας που έχει δείξει μέχρι σήμερα!

Ο ΠΑΟΚ, είναι η μια από τις δυο ομάδες που έχουν νικήσει φέτος την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα (η άλλη είναι ο Ολυμπιακός) ωστόσο από αυτά τα δυο αρνητικά αποτελέσματα του πρώτου γύρου που είχαν συνδυαστεί και με κακές εμφανίσεις, έχουν αλλάξει πολλά. Η Ένωση, βρήκε τα πατήματα της, πέτυχε μεγάλα αποτελέσματα σε Ελλάδα και Ευρώπη, έχτισε σερί, ψυχολογία και βρήκε σε μεγάλο βαθμό την «ταυτότητα» της. 

Οι «κιτρινόμαυροι», σε 19 παιχνίδια - μετά την ήττα στο Καραϊσκάκη τέλη Οκτώβρη - από τότε μέχρι σήμερα μέτρησαν 15 νίκες. Είχαν επίσης τρεις ισοπαλίες και μια ήττα αυτή στο Κύπελλο από τον ΟΦΗ. Από αυτές τις 15 νίκες , οι δυο ήταν στα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ενώ υπήρξαν και τρεις σερί στην Ευρώπη απέναντι σε ομάδες υψηλού επιπέδου όπως η Φιορεντίνα, η Σαμσουνσπόρ και η Κραιόβα. Η μια εκ των τριών ισοπαλιών, δε, είναι αυτή με τον Ολυμπιακό στο πρόσφατο ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας, όπου υπήρξε αλλοίωση αποτελέσματος με το πέναλτι στο 105’ του Μάκελι. Τα καταγράφω όλα αυτά για να αναδείξω το ότι η ΑΕΚ είναι πλέον, εν αντιθέσει με την κακή εικόνα της στα δυο ντέρμπι που έχασε, μια διαφορετική ομάδα στα μεγάλα παιχνίδια. Πιο ισχυρή πνευματικά, πιο focus αγωνιστικά.

Παίζει πιο έξυπνα, αποφεύγει τα εύκολα λάθη και μπορεί να προσαρμόζεται για να παίρνει συνήθως αυτό που θέλει. Η εικόνα της για παράδειγμα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (όπου άλλαξε πάρα πολλά συγκριτικά με το ματς του πρώτου γύρου) και το πως διαχειρίστηκε ο Νίκολιτς κυρίως το δεύτερο 45λεπτο με τις διορθωτικές κινήσεις που έκανε φέρνοντας το ματς 100% στα μέτρα του είναι οδηγός.

Ο Σέρβος τεχνικός ήδη έχει διαβάσει τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες του ΠΑΟΚ και είναι δεδομένο πως λάθη/δώρα όπως αυτά του πρώτου γύρου στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν πρόκειται να επαναληφθούν. Δεν αποκλείεται μάλιστα, ο αγωνιστικός χώρος της Τούμπας την Κυριακή να εξελιχθεί σε μια… σκακιέρα ανάμεσα στον Νίκολιτς και στον Λουτσέσκου - που επίσης είναι μετρ της τακτικής - όπου ο καθ’ ένας θα αντιπαραθέσει το πλάνο του και η κάθε λεπτομέρεια μπορεί να μετρήσει. Από τη διάταξη, την τακτική προσέγγιση, τα μέτρα που θα παίξουν οι δυο ομάδες στο γήπεδο μέχρι και τα… ύψη των παικτών που μπορεί να αποβούν καθοριστικά σε στατικές φάσεις.

Όσον αφορά την ΑΕΚ αυτό που μπορούμε να πούμε για την ώρα είναι  πως υπάρχουν δυο δρόμοι αναφορικά με τη διάταξη που θα επιλέγει. Μεσοαμυντικά δύσκολα θα υπάρξουν εκπλήξεις με τον Στρακόσα στα δοκάρια, τους Μουκουντί-Ρέλβας στην άμυνα, τους Ρότα-Πήλιο στις πλευρές και τους Μαρίν-Πινέδα στον άξονα, ωστόσο μεσοεπιθετικά όλα είναι ανοιχτά. Αν ο Νίκολιτς επιλέξει να παίξει με δυο σέντερ-φορ τότε το Γιόβιτς-Βάργκα είναι δεδομένο. Αν επιλέξει να πάει σε μια διάταξη 4-2-3-1, τότε πίσω από τον επιθετικό σε ρόλο "10" θα κινείται είτε ο Κοϊτά, είτε ο Γκατσίνοβιτς. Οι επόμενες δυο ημέρες θα είναι αυτές που θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα αναφορικά με το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς. 

sdna.gr 

