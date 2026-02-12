ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τραυματίας ο Μέσι, αναβλήθηκε ο φιλικός αγώνας στο Πουέρτο Ρίκο

Ο Λιονέλ Μέσι έχασε την προπόνηση της Ίντερ Μαϊάμι την Τετάρτη (11/2), λόγω τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο και οι ιθύνοντες του συλλόγου αποφάσισαν να αναβάλουν τον φιλικό αγώνα, που επρόκειτο να διεξαχθεί την Παρασκευή (13/2) στο Πουέρτο Ρίκο.

Ο 38χρονος «pulga» τραυματίσθηκε το περασμένο Σάββατο, κατά την διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα ντε Γκουαγιακίλ στον Ισημερινό. Η επιστροφή του οκτάκις νικητή της «Χρυσής Μπάλας» στους αγωνιστικούς χώρους θα εξαρτηθεί «από την κλινική πρόοδο τις επόμενες ημέρες», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Σημειώνεται, ότι η πρωταθλήτρια του MLS, θ' αρχίσει το νέο πρωτάθλημα στις 21 Φεβρουαρίου εναντίον της Λος Άντζελες. 

Η ομάδα του Μαϊάμι επρόκειτο να αντιμετωπίσει την Ιντεπεντιέντε ντελ Βάλε από τον Ισημερινό την Παρασκευή (13/2) στο Πουέρτο Ρίκο, αλλά προτιμήθηκε η αναβολή της αναμέτρησης για τις 26 Φεβρουαρίου, τρεις ημέρες πριν από τον αγώνα του MLS εναντίον του Ορλάντο.

