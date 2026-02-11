ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρόστιμο στον Κόλιν Σέξτον για ανάρμοστη χειρονομία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πρόστιμο στον Κόλιν Σέξτον για ανάρμοστη χειρονομία

Ο Κόλιν Σέξτον των Σικάγο Μπουλς τιμωρήθηκε με πρόστιμο 35.000 δολαρίων από το NBA για ανάρμοστη χειρονομία στην ήττα από τους Μπρούκλιν Νετς.

Με πρόστιμο 35.000 δολαρίων τιμώρησε το NBA τον Κόλιν Σέξτον των Σικάγο Μπουλς, εξαιτίας ανάρμοστης χειρονομίας που έκανε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τους Μπρούκλιν Νετς.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην τρίτη περίοδο του αγώνα, τον οποίο οι Μπουλς έχασαν με 123-115. Ο Σέξτον προχώρησε στη συγκεκριμένη κίνηση αμέσως μετά από εύστοχη βολή, με 1:31 να απομένει για τη λήξη του δωδεκαλέπτου.

Η λίγκα ανακοίνωσε την ποινή την Τετάρτη τα ξημερώματα, επισημαίνοντας πως η συμπεριφορά του παίκτη παραβίασε τον κώδικα δεοντολογίας.

Αγωνιστικά, ο Σέξτον ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 21 πόντους, ωστόσο δεν ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός, καθώς είχε 7/18 σουτ εντός πεδιάς. Παρά την προσπάθειά του, οι Μπουλς δεν κατάφεραν να αντιδράσουν στο δεύτερο ημίχρονο και γνώρισαν την ήττα από το Μπρούκλιν.

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ξεκάθαρα μια κακή παρένθεση

ΑΕΛ

|

Category image

Πρόστιμο στον Κόλιν Σέξτον για ανάρμοστη χειρονομία

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τηλεοπτικό πρόγραμμα: Πλούσια η σημερινή δράση

TV

|

Category image

«Έσωσε» τον βαθμό στο 90+6΄ η Γιουνάιτεντ, «αυτοκτόνησε» η Τσέλσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πήγε σε παλιό γνώριμο ο Άρης, ξανά στο πηδάλιο ο Λιάσος Λουκά!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σεβτσένκο: «Το 2008 βρέθηκα κοντά στην Ρόμα, πριν με φωνάξει πίσω στην Μίλαν ο Μπερλουσκόνι»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όλα τα δεδομένα για το νέο συμβόλαιο του Ελ Κααμπί στον Ολυμπιακό

Ελλάδα

|

Category image

Σοβαρό πλήγμα για τη Ρεάλ, έως και δύο μήνες εκτός ο Μπέλιγχαμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ντιμάρκο έσπασε όλα τα κοντέρ στις πρώτες 24 αγωνιστικές της Serie A

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Σκόραρε ξανά κι έστειλε την ΤΣΣΚΑ στα ημιτελικά ο Πίττας

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ο Ίνγκραμ στη θέση του Κάρι στο All-Star Game

NBA

|

Category image

Νοκ-άουτ και ο Ντεσπότοφ, χάνει τη ρεβάνς με Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Πρόστιμα σε Ποντένσε και Ολυμπιακό, κλήση σε ακρόαση για δύο οπαδούς της ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Αμφίβολος ο Ραφίνια στον ημιτελικό του Copa del Rey κόντρα στην Ατλέτικο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όσο πάει και χειρότερα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη