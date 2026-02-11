Πρόστιμο στον Κόλιν Σέξτον για ανάρμοστη χειρονομία

Με πρόστιμο 35.000 δολαρίων τιμώρησε το NBA τον Κόλιν Σέξτον των Σικάγο Μπουλς, εξαιτίας ανάρμοστης χειρονομίας που έκανε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τους Μπρούκλιν Νετς.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην τρίτη περίοδο του αγώνα, τον οποίο οι Μπουλς έχασαν με 123-115. Ο Σέξτον προχώρησε στη συγκεκριμένη κίνηση αμέσως μετά από εύστοχη βολή, με 1:31 να απομένει για τη λήξη του δωδεκαλέπτου.

Η λίγκα ανακοίνωσε την ποινή την Τετάρτη τα ξημερώματα, επισημαίνοντας πως η συμπεριφορά του παίκτη παραβίασε τον κώδικα δεοντολογίας.

Αγωνιστικά, ο Σέξτον ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 21 πόντους, ωστόσο δεν ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός, καθώς είχε 7/18 σουτ εντός πεδιάς. Παρά την προσπάθειά του, οι Μπουλς δεν κατάφεραν να αντιδράσουν στο δεύτερο ημίχρονο και γνώρισαν την ήττα από το Μπρούκλιν.

