«Η Τότεναμ δεν είναι μεγάλη ομάδα, εγώ ήθελα αυτούς τους τέσσερις παίκτες»

Με πολύ σκληρά λόγια μίλησε ο Άγγελος Ποστέκογλου, για την ομάδα που πριν λίγους μήνες σήκωνε ευρωπαϊκό τρόπαιο, αυτό του Europa League. Θεωρεί πως δε λειτουργεί ως μεγάλη ομάδα. Ζήτησε κάποιος παίκτες και δεν πήρε… κανέναν. Απίστευτες δηλώσεις.

Ο Ελληνοαυστραλός προπονητής άστραψε και… βρόντηξε για την πρώην ομάδα του. Μπορεί με τα «σπιρούνια» να σήκωσε το Europa League, αλλά τον… έδιωξαν. Εκείνος πληγώθηκε και έβγαλε τα άπλυτά τους, στη… φόρα.

Αυτά που δήλωσε είναι τα εξής:

«Η Τότεναμ δεν είναι μεγάλη ομάδα, δε λειτουργεί έτσι»

«Μπορεί να το καταλάβει κανείς από το πόσα χρήματα χαλάει»

«Δε θέλει να ππληρώνει πολύ»

«Υπογράψαμε τον Σολάνκε και τρεις… πιτσιρικάδες»

«Εγώ ζήτησα παίκτες όπως ο Πέδρο Νέτο, ο Σεμένιο, ο Εμπουεμό, ο Γκέχι, αλλά δεν πήρα… τίποτα»

engl;and365.gr