ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Μπαλοτέλι κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση στο γήπεδο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Μπαλοτέλι κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση στο γήπεδο

Με ανάρτηση του στο Instagram, ο Μάριο Μπαλοτέλι κατήγγειλε εχθές (11/2) ότι δέχθηκε ρατσιστική επίθεση κατά την διάρκεια του αγώνα για τους «32» του Κυπέλλου Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μεταξύ ομάδας του, Αλ Ιτιφάκ και της Ντουμπάϊ Σίτι.

«Σήμερα, κατά την διάρκεια ενός αγώνα, δέχτηκα ρατσιστικές προσβολές σε αρκετές περιπτώσεις. Μου έλεγαν επανειλημμένα: «Εεεεε πήγαινε να φας μερικές μπανάνες», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ιταλός επιθετικός τονίζοντας ότι πρόκειται «για μία συμπεριφορά, που δεν μπορεί να ομαλοποιηθεί, να δικαιολογηθεί ή να αγνοηθεί. Δεν υπάρχει θέση για ρατσισμό στο ποδόσφαιρο ή στην κοινωνία μας. Μιλάω για να επιστήσω την προσοχή σε αυτό, όχι μόνο για εμένα, αλλά και για όλους τους παίκτες που έχουν υποστεί κάτι τέτοιο. Φτάνει πια».

Υπενθυμίζεται, ότι ο 35χρονος Μπαλοτέλι εντάχθηκε το περασμένο μήνα στην Αλ Ιτιφάκ, που συμμετέχει στο πρωτάθλημα Β` κατηγορίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

ΑΠΕ

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Ατλέτικο διέλυσε την Μπαρτσελόνα και αγκάλιασε την πρόκριση στον τελικό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προηγήθηκε αλλά «σκόνταψε» η Άρσεναλ και... χάρηκε η Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ζορίστηκε ο Ολυμπιακός αλλά νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα και πανηγύρισε τη 18η

EUROLEAGUE

|

Category image

Ταχύτερος ο Λεκλέρ στη δεύτερη ημέρα του Μπαχρέιν

AUTO MOTO

|

Category image

Κύπριοι και Ισπανοί κάνουν... κουμάντο στους πάγκους - Παζλ από εννιά χώρες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αυτός πήγε «θύμα» του Μπενζεμά στην Αλ-Χιλάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έκανε αμέτρητες, ήταν η τελευταία;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τζέιμς Μίλνερ, η «ζωντανή Ιστορία» της Premier League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εκτός All Star Game ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λόγω τραυματισμού

NBA

|

Category image

Με Ροντρίγκες είναι άλλη η ένταση στα άκρα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Να παραμείνουμε στο κορυφαίο γκρουπ»

Ελλάδα

|

Category image

Ο Βίτορ Περέιρα αναλαμβάνει τα ηνία της Νότιγχαμ Φόρεστ

Category image

Μάντζιος: «Σε αυτή τη διοργάνωση θα θέλουμε να έχουμε πρωταγωνιστικούς στόχους»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ο Στέρλινγκ υπέγραψε στη Φέγενορντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα μεγαθήρια που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Ελλάδα στο Nations League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη