Ο Μπαλοτέλι κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση στο γήπεδο
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Με ανάρτηση του στο Instagram, ο Μάριο Μπαλοτέλι κατήγγειλε εχθές (11/2) ότι δέχθηκε ρατσιστική επίθεση κατά την διάρκεια του αγώνα για τους «32» του Κυπέλλου Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μεταξύ ομάδας του, Αλ Ιτιφάκ και της Ντουμπάϊ Σίτι.
«Σήμερα, κατά την διάρκεια ενός αγώνα, δέχτηκα ρατσιστικές προσβολές σε αρκετές περιπτώσεις. Μου έλεγαν επανειλημμένα: «Εεεεε πήγαινε να φας μερικές μπανάνες», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ιταλός επιθετικός τονίζοντας ότι πρόκειται «για μία συμπεριφορά, που δεν μπορεί να ομαλοποιηθεί, να δικαιολογηθεί ή να αγνοηθεί. Δεν υπάρχει θέση για ρατσισμό στο ποδόσφαιρο ή στην κοινωνία μας. Μιλάω για να επιστήσω την προσοχή σε αυτό, όχι μόνο για εμένα, αλλά και για όλους τους παίκτες που έχουν υποστεί κάτι τέτοιο. Φτάνει πια».
Υπενθυμίζεται, ότι ο 35χρονος Μπαλοτέλι εντάχθηκε το περασμένο μήνα στην Αλ Ιτιφάκ, που συμμετέχει στο πρωτάθλημα Β` κατηγορίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
ΑΠΕ