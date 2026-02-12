Ο Μπαλοτέλι κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση στο γήπεδο

«Σήμερα, κατά την διάρκεια ενός αγώνα, δέχτηκα ρατσιστικές προσβολές σε αρκετές περιπτώσεις. Μου έλεγαν επανειλημμένα: «Εεεεε πήγαινε να φας μερικές μπανάνες», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ιταλός επιθετικός τονίζοντας ότι πρόκειται «για μία συμπεριφορά, που δεν μπορεί να ομαλοποιηθεί, να δικαιολογηθεί ή να αγνοηθεί. Δεν υπάρχει θέση για ρατσισμό στο ποδόσφαιρο ή στην κοινωνία μας. Μιλάω για να επιστήσω την προσοχή σε αυτό, όχι μόνο για εμένα, αλλά και για όλους τους παίκτες που έχουν υποστεί κάτι τέτοιο. Φτάνει πια».

Υπενθυμίζεται, ότι ο 35χρονος Μπαλοτέλι εντάχθηκε το περασμένο μήνα στην Αλ Ιτιφάκ, που συμμετέχει στο πρωτάθλημα Β` κατηγορίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

ΑΠΕ