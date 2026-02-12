Υποδοχή ηρώων στην Κρήτη για την αποστολή του ΟΦΗ!

Υποδοχή ηρώων επεφύλασσαν στην αποστολή του ΟΦΗ οι οπαδοί της ομάδας.

Ο Χρήστος Κόντης και οι ποδοσφαιριστές του προσγειώθηκαν λίγο πριν τις 11:00 στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, όπου φίλοι των ασπρόμαυρων τους περίμεναν για να τους αποθεώσουν για τη δεύτερη συνεχόμενη συμμετοχή στον τελικό του Κυπέλλου.

Ασφαλώς, το κλίμα ήταν ιδιαίτερα πανηγυρικό και ο κόσμος ζήτησε από την ομάδα την κατάκτηση του τροπαίου.

SPORT-FM.GR