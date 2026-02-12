Υποδοχή ηρώων στην Κρήτη για την αποστολή του ΟΦΗ!
Η αποστολή του ΟΦΗ έφτασε στο Ηράκλειο και αποθεώθηκε από τον κόσμο που βρέθηκε εκεί, πανηγυρίζοντας για τη δεύτερη συνεχόμενη συμμετοχή στον τελικό του Κυπέλλου.
Υποδοχή ηρώων επεφύλασσαν στην αποστολή του ΟΦΗ οι οπαδοί της ομάδας.
Ο Χρήστος Κόντης και οι ποδοσφαιριστές του προσγειώθηκαν λίγο πριν τις 11:00 στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, όπου φίλοι των ασπρόμαυρων τους περίμεναν για να τους αποθεώσουν για τη δεύτερη συνεχόμενη συμμετοχή στον τελικό του Κυπέλλου.
Ασφαλώς, το κλίμα ήταν ιδιαίτερα πανηγυρικό και ο κόσμος ζήτησε από την ομάδα την κατάκτηση του τροπαίου.
