Παναθηναϊκός/Χέιζ-Ντέιβις: Tο αστρονομικό συμβόλαιο του Αμερικανού

Ο Παναθηναϊκός AKTOR τινάζει την μπάνκα με την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, με τους πράσινους να προσφέρουν ένα μυθικό ποσό στον Αμερικανό.

Αναλυτικά, ο Παναθηναϊκός προσφέρει στον Χέιζ-Ντέιβις 10.000.000 δολάρια (8.422.500 ευρώ) για 2,5 χρόνια. Δηλαδή για το τετράμηνο μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν και την επόμενη διετία, το 2026/27 και το 2027/28.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει μία σπουδαία μεταγραφή, βάζοντας στο ρόστερ του έναν παίκτη που αποδεδειγμένα μπορεί να κάνει τη διαφορά στη EuroLeague.

Ποιος είναι ο Χέιζ-Ντέιβις

Μετά την εξαιρετική του παρουσία με τη Φενέρμπαχτσε, ο Αμερικανός φόργουορντ κέρδισε ένα εισιτήριο για το NBA, ωστόσο λίγους μήνες αργότερα θα επιστρέψει στην Ευρώπη, με τον Παναθηναϊκό πλέον να έχει αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητές του.

Στην καριέρα του ο Χέιζ-Ντέιβις έχει αγωνιστεί σε Λέικερς, Ράπτορς, Κινγκς, Γαλατάσαραϊ, Ζάλγκιρις, Μπαρτσελόνα, Φενέρμπαχτσε και Φοίνιξ Σανς. Σε 22 ματς που έπαιξε φέτος στο NBA έχει 1.4 πόντους και 1.3 ριμπάουντ, μην βρίσκοντας τον χώρο και τον ρόλο που θα περίμενε μετακομίζοντας από την Ευρώπη στις ΗΠΑ.

Σε 213 συμμετοχές στην EuroLeague ο 31χρονος φόργουορντ έχει 10.4 πόντους (50.4% στο δίποντο, 39.2% στο τρίποντο, 83.6% στις βολές), 4 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ.

Την περασμένη σεζόν, όταν και οδήγησε τη Φενέρμπαχτσε στην κατάκτηση του δεύτερου ευρωπαϊκού τροπαίου της, μέτρησε 16.7 πόντους (41% στο τρίποντο), 5.3 ριμπάουντ, 1.7 ασίστ, 1.1 κλεψίματα και 1.4 λάθη ανά 31’20” σε 39 παιχνίδια.

sport24.gr