Κοινή ανακοίνωση ΝΒΑ και FIBΑ: Επαφές τον Ιανουάριο με ενδιαφερόμενες ομάδες

Το NBA και η FIBA ανακοίνωσαν σήμερα ότι τον Ιανουάριο θα προχωρήσουν στην κοινή τους διερεύνηση μίας νέας επαγγελματικής, πανευρωπαϊκής διοργάνωσης μπάσκετ Ανδρών, συνομιλώντας με υποψήφιες ομάδες και ιδιοκτησιακά γκρουπ στη διαδικασία της ένταξης τους στη νέα διοργάνωση. Πρόκειται για το ΝΒΑ Europe, το οποίο θα εμφανιστεί τη σεζόν 2027/28 και φιλοδοξεί να γίνει η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.

Εκτός από τις μόνιμες θέσεις, το η νέα διοργάνωση θα προσφέρει σε ετήσια βάση, σε κάθε ομάδα που παίρνει μέρος σε ένα εγχώριο πρωτάθλημα το οποίο υπό την αιγίδα της FIBA ??στην Ευρώπη, ένα μονοπάτι πρόκρισης βασισμένο σε αξιοκρατικά κριτήρια, είτε μέσω του Basketball Champions League (BCL) της FIBA ??είτε μέσω ενός προκριματικού τουρνουά στο τέλος της σεζόν για μία θέση στη διοργάνωση. Το πρωτάθλημα θα ευθυγραμμίσει επίσης το πρόγραμμά του με τα προγράμματα των εγχώριων πρωταθλημάτων και των εθνικών ομάδων, επιτρέποντας στους παίκτες να εκπροσωπούν τον σύλλογο και την εθνική τους ομάδα όλο το χρόνο.

Στο πλαίσιο του νέου πρωταθλήματος, το NBA και η FIBA ??θα σχεδιάσουν επίσης να αφιερώσουν οικονομική υποστήριξη και πόρους στη συνεχή ανάπτυξη του οικοσυστήματος του ευρωπαϊκού μπάσκετ, συμπεριλαμβανομένων των εγχώριων πρωταθλημάτων, των ακαδημιών των συλλόγων και των υφιστάμενων προγραμμάτων του NBA και της FIBA ??για την ανάπτυξη επίδοξων παικτών, προπονητών και διαιτητών σε όλα τα επίπεδα του παιχνιδιού.

«Η περαιτέρω προώθηση αυτού του κοινού πρότζεκτ του NBA και της FIBA αποτελεί ένα σπουδαίο νέο για την ευρωπαϊκή κοινότητα του μπάσκετ», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής. «Η μορφή του πρωταθλήματος σέβεται τις αρχές του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου, προσφέροντας σε κάθε φιλόδοξο σύλλογο στην Ευρώπη μια δίκαιη πορεία προς την κορυφή. Το πρότζεκτ έχει σχεδιαστεί με τρόπο που θα βελτιώσει τη βιωσιμότητα ολόκληρου του ευρωπαϊκού μπακσετικού οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένων των παικτών, των συλλόγων, των πρωταθλημάτων και των εθνικών ομοσπονδιών, δημιουργώντας έναν αντίκτυπο που θα ωφελήσει σε μεγάλο βαθμό τους φιλάθλους του μπάσκετ σε όλη την Ευρώπη».

«Οι συνομιλίες μας με διάφορους ενδιαφερόμενους στην Ευρώπη έχουν ενισχύσει την πεποίθησή μας ότι υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία γύρω από τη δημιουργία μίας νέας διοργάνωσης στην ήπειρο», δήλωσε ο Κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ. «Μαζί με τη FIBA, προσβλέπουμε στη συμμετοχή υποψήφιων συλλόγων και ιδιοκτησιακών ομίλων που μοιράζονται το όραμά μας για τις δυνατότητες του παιχνιδιού στην Ευρώπη».

sport-fm.gr