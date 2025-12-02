Τρομερό σκηνικό: Ο Γιάννης έδειχνε τις πληγές του και ικέτευε για ένα φάουλ!

Ο σούπερ σταρ των Μπακς στην πρώτη περίοδο στην αναμέτρηση κόντρα στους Ουίζαρντς είδε τον πρώην συμπαίκτη του και κουμπάρτου, Κρις Μίντλετον, να του κάνει φάουλ αφού έβαλε το καλάθι, αλλά τους διαιτητές να μην σφυρίζουν τίποτα.

Έτσι ο Γιάννης πήγε προς το μέρος της Ντάνικα Μόσερ και της έδειχνε τις πληγές που είχε στο σώμα του από τα μαρκαρίσματα, ικετεύοντας για ένα φάουλ!

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Giannis PLEADING with the ref after Khris Middleton gets away with a little slap at the arm pic.twitter.com/XLI2pxvAh3 — Follow HeavenlyBuckets (@Heavenlybuckets) December 2, 2025

sdna.gr