Ραφίνια: «Τέτοιες νίκες οδηγούν στον τίτλο»

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Μπαρτσελόνα, Ραφίνια, ο οποίος ήταν καθοριστικός στην εχθεσινή (2/12) νίκη με 3-1 επί της Ατλέτικο Μαδρίτης, υποστήριξε ότι αυτή η εμφάνιση μπορεί να επιτρέψει στους Καταλανούς να διατηρήσουν τον τίτλο τους στην La Liga.

«Αυτά είναι τα είδη των αγώνων, μπορούν να σου κερδίσουν την La Liga. Είχαμε αρκετούς αγώνες κάτω από το συνηθισμένο μας επίπεδο, αλλά πιστεύω ότι είμαστε σε καλή φόρμα. Την περασμένη σεζόν, συσπειρωθήκαμε για να γυρίσουμε την κατάσταση. Πρέπει να κρατήσουμε το μυαλό μας, είναι απαραίτητο. Πρέπει να συνεχίσουμε να νιώθουμε δυνατοί ακόμη και όταν δεχόμαστε γκολ», δήλωσε ο αρχηγός των Μπλαουγκράνα στο «BarçaOne» και πρόσθεσε:

«Το σημαντικό είναι να συνεχίσουμε να πιστεύουμε σε αυτό που κάνουμε. Αυτή είναι η νοοτροπία που χρειαζόμαστε για να κερδίσουμε τέτοιου είδους αγώνες. Ξέραμε ότι θα ήταν ένας δύσκολος αγώνας, όπως πέρυσι. Αλλά πιστεύω ότι όσο πιο ψηλά πιέζουμε, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουμε να ανακτήσουμε την κατοχή και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για σκοράρισμα. Και αυτό συνέβη απόψε».

Με αυτήν την νίκη, η Μπαρτσελόνα έχει διαφορά τεσσάρων βαθμών από την Ρεάλ Μαδρίτης, που θ' αντιμετωπίσει απόψε την Αθλέτικ Μπιλμπάο.