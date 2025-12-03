Εκτός... προγράμματος αλλά οφείλει να αντιδράσει

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Ήταν η πρώτη φετινή γκέλα της ΑΕΚ απέναντι σε ομάδα που παλεύει για αποφυγή της διαβάθμισης. Η ισοπαλία απέναντι στον Ακρίτα ήταν εκτός προγράμματος, γι’ αυτό και η ομάδα καλείται να διαχειριστεί σωστά το αποτυχημένο αποτέλεσμα και να ανακτήσει τους δύο χαμένους βαθμούς σε άλλο παιχνίδι. Η ΑΕΚ έμεινε στο -4 από την κορυφή, πληρώνοντας το κάκιστο ξεκίνημα, τη μέτρια παρουσία της στο πρώτο 45λεπτο και τις αλλαγές στο αρχικό της σχήμα, κάτι που στέρησε από την ομάδα την ομοιογένεια και τη συνοχή. Κάποτε θα πλήρωνε το rotation μετά από ευρωπαικό αγώνα.

Το συγκρότημα του Ιδιάκεθ παρουσιάστηκε κατώτερο των περιστάσεων και όταν στο β΄ ημίχρονο έβαλε ένταση και πίεσε τον αντίπαλο (με την είσοδο και κάποιων θεωρητικά βασικών ποδοσφαιριστών), δεν είχε την ουσία στην τελική προσπάθεια, αφού βρήκε απέναντί του  έναν εξαιρετικό τερματοφύλακα, τον Περντρέου, ο οποίος πραγματοποίησε τρεις εκπληκτικές αποκρούσεις μετά από προσπάθειες των Καμπρέρα, Πονς και Ανγκιέλσκι. Η απουσία του Ροντέν στοίχισε στην ΑΕΚ. Απέναντι σε μια ομάδα που αμυνόταν μαζικά στο β΄ μέρος, οι Λαρνακείς δεν είχαν το καθαρό μυαλό και τη σωστή τελική πάσα. Ο έμπειρος Σουηδός μέσος έχει την ευχέρεια να παίξει στη θέση του επιτελικού μέσου και να οργανώσει το παιχνίδι της ομάδας.

Με δεδομένη και του απουσία του Τσακόν, που θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, η ΑΕΚ απέμεινε μόνο με τον Γιώργο Ναούμ (δεν αγωνίστηκε με Ακρίτα) που μπορεί να εξυπηρετήσει τη συγκεκριμένη θέση. Το δυστύχημα για την ΑΕΚ είναι ότι θα στερηθεί των υπηρεσιών του Ροντέν και για τις επόμενες εβδομάδες, αφού υπέστη θλάση στον τετρακέφαλο. Στο βασικό σχήμα επανήλθε μετά από δυόμιση μήνες ο Ένζο Καμπρέρα.

H AEK τα έχει και με την τύχη της, αφού στην εκπνοή του αγώνα το VAR ακύρωσε γκολ του Μπάγιτς που φαίνεται (;) να είναι κάποια εκατοστά μπροστά… Η ομάδα της Λάρνακας καλείται, πλέον, να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα στον επόμενο εντός έδρας αγώνα με τον Εθνικό Άχνας, σε ένα must win παιχνίδι το ερχόμενο Σάββατο. Στο ματς αυτό επιστρέφει ο Μιλίσεβιτς. Ακολουθούν τέσσερα συνεχόμενα ντέρμπι με Ομόνοια (εντός), ΑΕΛ (εκτός), Ανόρθωση (εντός) και Άρη (εκτός). 

Διαβαστε ακομη