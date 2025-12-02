Ο Κένεθ Φαρίντ MVP της EuroLeague τον Νοέμβριο

Ήρθε από το πουθενά και έκανε κρότο! Ο Κένεθ Φαρίντ ενθουσίασε στις πρώτες του εμφανίσεις με την φανέλα του Παναθηναϊκού και το απόγευμα της Τρίτης (2/12) αναδείχθηκε MVP της EuroLeague για τον Νοέμβριο.

Ο 36χρονος Αμερικανός σέντερ μέτρησε 13.5 πόντους (65% στο δίποντο, 64% στις βολές), 7.5 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ, 2 μπλοκ και 19.8 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης ανά 26:11, με μεγαλειώδης εμφανίσεις απέναντι σε Παρί, Ρεάλ Μαδρίτης, Dubai BC και Παρτίζαν.

“Δεν ήξερα τι να περιμένω, όμως ξαφνικά βρέθηκα να παίζω και όχι απλά να παίζω, αλλά να είμαι και στην αρχική πεντάδα και να βοηθώ σημαντικά. Η χημεία ήταν αμέσως εκεί, από την πρώτη ημέρα. Συνάντησα τον Εργκίν Αταμάν στο παρκέ, πριν από την πρώτη προπόνηση, του είπα “επιτέλους σε γνωρίζω” και μου απάντησε ότι ένιωσε την ενέργεια. Ήταν σαν να βρηισκόμουν στην ομάδα για χρόνια” ήταν η ατάκα του Αμερικανού ψηλού στη EuroLeague.

Ο Φαρίντ έγινε ο 8ος παίκτης του Παναθηναϊκού που κατέκτησε αυτό το βραβείο μετά από τους Γιάκα Λάκοβιτς, Μάικ Μπατίστ, Ραμούνας Σισκάουσκας, Δημήτρη Διαμαντίδη, Κρις Σίνγκλετον, Νικ Καλάθη και Κέντρικ Ναν.

Kenneth Faried is your NOVEMBER MVP! 🤩👏



Tune in to our YouTube now to watch the full MVP interview, where the MANIMAL @KennethFaried35 chats with @OliviaDekker about his November dominance and much more! 👀



🍿 Watch now: https://t.co/dBmUjeP8qK#EveryGameMatters pic.twitter.com/Y2TcCFp5zg — EuroLeague (@EuroLeague) December 2, 2025

Πηγή: sport24.gr