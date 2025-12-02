ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Κένεθ Φαρίντ MVP της EuroLeague τον Νοέμβριο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Κένεθ Φαρίντ MVP της EuroLeague τον Νοέμβριο

Ενθουσίασε από την αρχή και βγήκε... MVP

Ήρθε από το πουθενά και έκανε κρότο! Ο Κένεθ Φαρίντ ενθουσίασε στις πρώτες του εμφανίσεις με την φανέλα του Παναθηναϊκού και το απόγευμα της Τρίτης (2/12) αναδείχθηκε MVP της EuroLeague για τον Νοέμβριο.

Ο 36χρονος Αμερικανός σέντερ μέτρησε 13.5 πόντους (65% στο δίποντο, 64% στις βολές), 7.5 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ, 2 μπλοκ και 19.8 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης ανά 26:11, με μεγαλειώδης εμφανίσεις απέναντι σε Παρί, Ρεάλ Μαδρίτης, Dubai BC και Παρτίζαν.

“Δεν ήξερα τι να περιμένω, όμως ξαφνικά βρέθηκα να παίζω και όχι απλά να παίζω, αλλά να είμαι και στην αρχική πεντάδα και να βοηθώ σημαντικά. Η χημεία ήταν αμέσως εκεί, από την πρώτη ημέρα. Συνάντησα τον Εργκίν Αταμάν στο παρκέ, πριν από την πρώτη προπόνηση, του είπα “επιτέλους σε γνωρίζω” και μου απάντησε ότι ένιωσε την ενέργεια. Ήταν σαν να βρηισκόμουν στην ομάδα για χρόνια” ήταν η ατάκα του Αμερικανού ψηλού στη EuroLeague.

Ο Φαρίντ έγινε ο 8ος παίκτης του Παναθηναϊκού που κατέκτησε αυτό το βραβείο μετά από τους Γιάκα Λάκοβιτς, Μάικ Μπατίστ, Ραμούνας Σισκάουσκας, Δημήτρη Διαμαντίδη, Κρις Σίνγκλετον, Νικ Καλάθη και Κέντρικ Ναν.

 

 

Πηγή: sport24.gr

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο ΑΠΟΕΛ έκανε 3-3 το 3-0 αλλά... παρέδωσε την κορυφή σε ΑΕΚ και Ομόνοια

Φούτσαλ

|

Category image

Ο Κένεθ Φαρίντ MVP της EuroLeague τον Νοέμβριο

EUROLEAGUE

|

Category image

Νέος αθλητικός διευθυντής της Παρτίζαν ο Ζάρκο Πάσπαλι

EUROLEAGUE

|

Category image

Έγινε ευάλωτος στα μετόπισθεν

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πήρε προαγωγή και θα βρεθεί στο πλευρό του Φερστάπεν στη Red Bull ο Χατζάρ το 2026

AUTO MOTO

|

Category image

Mε το... σπαθί του

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ο Γκαλινάρι ανακοίνωσε την αποχώρησή του

EUROLEAGUE

|

Category image

Ανακούφιση μεν αλλά και ένα καλό μάθημα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η υποδοχή του Golden Boy

Ελλάδα

|

Category image

H Ένωση μία από τις δέκα ευρωπαϊκές ομάδες που δεν πανηγύρισαν νίκη

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Έρχεται να βρει κι άλλο χρήμα την Πάφο FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Νικηφόρο φινάλε για την Εθνική Νεανίδων Κ-19

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Με Τραμπ η κλήρωση για το Μουντιάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κυκλοφορεί το βιβλίο «Με τους Θεούς του Ολύμπου» - Οι τρόποι διάθεσής του και τα έσοδα σε καλό σκοπό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Eξακολουθεί ακόμα να είναι η δύναμη του

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη