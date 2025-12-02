ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Γκαλινάρι ανακοίνωσε την αποχώρησή του

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Γκαλινάρι ανακοίνωσε την αποχώρησή του

Σε ηλικία 37 ετών

Τίτλους τέλους σε μια σπουδαία καριέρα που διήρκησε για παραπάνω από 20 χρόνια, έριξε το απόγευμα της Τρίτης (02/12) ο Ντανίλο Γκαλινάρι!

Σε ηλικία 37 ετών, ο Ιταλός φόργουορντ γνωστοποίησε μέσω των social media την απόφασή του να κρεμάσει οριστικά τη φανέλα του και να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, όντας γεμάτος με αναμνήσεις από τον χώρο του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου μπάσκετ.

«Σήμερα, με μια καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη, ανακοινώνω την αποχώρησή μου από την καριέρα που πάντα ονειρευόμουν. Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι γεμάτο με αμέτρητες αναμνήσεις που θα κουβαλάω μαζί μου για το υπόλοιπο της ζωής μου. Σας ευχαριστώ, από τα βάθη της καρδιάς μου», ανέφερε στο μήνυμά του το οποίο και συνόδευσε με ένα βίντεο από σπουδαίες στιγμές της καριέρας του.

Ο Γκαλινάρι αγωνίστηκε για 14 σεζόν στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ φορώντας τις φανέλες των Νάγκετς, Νικς, Χοκς, Κλίπερς, Θάντερ, Γουίζαρντς, Μπακς και Πίστονς, μετρώντας συνολικά 777 παιχνίδια στη regular season με 14,9 πόντους, 4,7 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ κατά μέσο όρο!

Το περασμένο καλοκαίρι, τιμήθηκε από την εθνική ομάδα της Ιταλίας και τη FIBA για την προσφορά του στο μπάσκετ κατά τη διάρκεια του Ευρωμπάσκετ 2025, ενώ, αξιοσημείωτο είναι πως ο μοναδικός τίτλος της καριέρας του ήρθε φέτος (!), κατακτώντας το πρωτάθλημα του Πουέρτο Ρίκο με τη φανέλα των Vaqueros de Bayamon!

 

Πηγή: sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο ΑΠΟΕΛ έκανε 3-3 το 3-0 αλλά... παρέδωσε την κορυφή σε ΑΕΚ και Ομόνοια

Φούτσαλ

|

Category image

Ο Κένεθ Φαρίντ MVP της EuroLeague τον Νοέμβριο

EUROLEAGUE

|

Category image

Νέος αθλητικός διευθυντής της Παρτίζαν ο Ζάρκο Πάσπαλι

EUROLEAGUE

|

Category image

Έγινε ευάλωτος στα μετόπισθεν

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πήρε προαγωγή και θα βρεθεί στο πλευρό του Φερστάπεν στη Red Bull ο Χατζάρ το 2026

AUTO MOTO

|

Category image

Mε το... σπαθί του

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ο Γκαλινάρι ανακοίνωσε την αποχώρησή του

EUROLEAGUE

|

Category image

Ανακούφιση μεν αλλά και ένα καλό μάθημα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η υποδοχή του Golden Boy

Ελλάδα

|

Category image

H Ένωση μία από τις δέκα ευρωπαϊκές ομάδες που δεν πανηγύρισαν νίκη

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Έρχεται να βρει κι άλλο χρήμα την Πάφο FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Νικηφόρο φινάλε για την Εθνική Νεανίδων Κ-19

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Με Τραμπ η κλήρωση για το Μουντιάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κυκλοφορεί το βιβλίο «Με τους Θεούς του Ολύμπου» - Οι τρόποι διάθεσής του και τα έσοδα σε καλό σκοπό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Eξακολουθεί ακόμα να είναι η δύναμη του

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη