Ο Γκαλινάρι ανακοίνωσε την αποχώρησή του

Τίτλους τέλους σε μια σπουδαία καριέρα που διήρκησε για παραπάνω από 20 χρόνια, έριξε το απόγευμα της Τρίτης (02/12) ο Ντανίλο Γκαλινάρι!

Σε ηλικία 37 ετών, ο Ιταλός φόργουορντ γνωστοποίησε μέσω των social media την απόφασή του να κρεμάσει οριστικά τη φανέλα του και να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, όντας γεμάτος με αναμνήσεις από τον χώρο του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου μπάσκετ.

«Σήμερα, με μια καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη, ανακοινώνω την αποχώρησή μου από την καριέρα που πάντα ονειρευόμουν. Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι γεμάτο με αμέτρητες αναμνήσεις που θα κουβαλάω μαζί μου για το υπόλοιπο της ζωής μου. Σας ευχαριστώ, από τα βάθη της καρδιάς μου», ανέφερε στο μήνυμά του το οποίο και συνόδευσε με ένα βίντεο από σπουδαίες στιγμές της καριέρας του.

Ο Γκαλινάρι αγωνίστηκε για 14 σεζόν στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ φορώντας τις φανέλες των Νάγκετς, Νικς, Χοκς, Κλίπερς, Θάντερ, Γουίζαρντς, Μπακς και Πίστονς, μετρώντας συνολικά 777 παιχνίδια στη regular season με 14,9 πόντους, 4,7 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ κατά μέσο όρο!

Το περασμένο καλοκαίρι, τιμήθηκε από την εθνική ομάδα της Ιταλίας και τη FIBA για την προσφορά του στο μπάσκετ κατά τη διάρκεια του Ευρωμπάσκετ 2025, ενώ, αξιοσημείωτο είναι πως ο μοναδικός τίτλος της καριέρας του ήρθε φέτος (!), κατακτώντας το πρωτάθλημα του Πουέρτο Ρίκο με τη φανέλα των Vaqueros de Bayamon!

