ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μία διάκριση που... λιγουρεύεται η Ανόρθωση

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Μία διάκριση που... λιγουρεύεται η Ανόρθωση

Η Aνόρθωση έχει υποχρεώσεις κυπέλλου και είναι το απόλυτο φαβορί

Το μυαλό στην Ανόρθωση είναι στην όσο πιο γρήγορη απεμπλοκή από τα σενάρια του υποβιβασμού. Όπως επίσης και στην οικονομική εκστρατεία για να μην επιβληθούν πιο σοβαρές κυρώσεις. Είναι λοιπόν στην... πρίζα και στα δύο μέτωπα. Η διάκριση ωστόσο είναι πάντα στο μυαλό και μέσω του κυπέλλου είναι μία καλή ευκαιρία. Το πρώτο εμπόδιο σε αυτό το... μονοπάτι είναι η Καρμιώτισσα στο «Αμμόχωστος» (19:00) και οφείλει να είναι πολύ προσεχτική. Μπορεί ο αντίπαλος να παίζει στη Β΄ Κατηγορία αλλά είναι ομάδα που κυνηγα άνοδο και δεν πρέπει να υποτιμηθεί, αλλιώς ελλοχεύει ο κίνδυνος να την πατήσει.

Εφόσον πιστοποιήσει την ετικέτα του φαβορί, στη συνέχεια στον δρόμο προς την οκτάδα θα βρει μπροστά της τον Απόλλωνα. Το καθετί όμως με την ώρα του. Προέχει η Καρμιώτισσα, σε ένα ματς που ο προπονητής της «Κυρίας» Τιμούρ Κετσπάγια θα κάνει κάποιες αλλαγές, δίνοντας ανάσα σε κάποιους παίκτες, που ειδικά στα τελευταία ματς υψηλών εντάσεων έχουν αγωνιστεί ανελλιπώς. Όποιοι όμως και αν αγωνιστούν, το... διπλό είναι ο μεγάλος στόχος.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΝΟΡΘΩΣΗ

