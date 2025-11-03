Ασταμάτητοι Λέικερς με τριπλό Ντόντσιτς

Την πέμπτη τους νίκη στα έξι τελευταία ματς, παρότι ακόμη παίζουν χωρίς τον Λεμπρόν Τζέιμς, πανηγύρισαν οι Λέικερς. Η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ επιβλήθηκε 130-120 των Χιτ στο Staples Center και ανέβηκε στο 5-2.

Ο Λούκα Ντόντσιτς συνέχισε τις μεγάλες εμφανίσεις κάνοντας τριπλ-νταμπλ-το πρώτο φετινό και το 83ο της καριέρας του-με 29 πόντους (παρότι είχε 1/11 τρίποντα), 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Ο Σλοβένος δεν ήταν μόνος του, καθώς ο Όστιν Ριβς και ο Τζέικ ΛαΡάβια πρόσθεσαν 26 και 25 πόντους αντίστοιχα.

Για το Μαϊάμι, που έπαιξε χωρίς τους Τάιλερ Χίρο και Νόρμαν Πάουελ και υποχώρησε στο 3-3, ο Χάιμε Γιάκεθ ξεχώρισε με 31 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Μπαμ Αντεμπάγιο και ο Πέλε Λάρσον είχαν από 17 πόντους.