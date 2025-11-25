ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σημαντική διάκριση για τον αθλητή Νίκο Νικολάου στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ταεκβοντό

Η Εθνική Ομοσπονδία ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Κύπρου με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή μας Νικόλα Νικολάου, ο οποίος κατέκτησε το Χάλκινο Μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ταεκβοντό (Εφήβων/ Νεανίδων) που πραγματοποιήθηκε στην Ελβετία.

Ο Νικόλας κέρδισε στον πρώτο αγώνα τον αθλητή από Η διάκριση αυτή αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της σκληρής δουλειάς, της αφοσίωσης και του υψηλού επιπέδου προετοιμασίας του Νικόλα Νικολάου, αλλά και της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλει η Ομοσπονδία για την ανάπτυξη και προώθηση του αθλήματος. Ο Νικόλας Νικολάου με την επιτυχία του έδειξε ότι η Κύπρος μπορεί να σταθεί επάξια στο υψηλότερο επίπεδο του διεθνούς ανταγωνισμού.

Η Εθνική Ομοσπονδία ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Κύπρου συγχαίρει θερμά τον αθλητή, τον «Σύνδεσμο Ταεκβοντο Λευκωσίας» του οποίου είναι μέλος. Ιδιαίτερα συγχαίρουμε τον προπονητή του Χρίστο Πηλαβάκη για το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Η ΕΟΤΚ, δεσμεύεται να συνεχίσει να στηρίζει με όλες της τις δυνάμεις τους αθλητές μας στον δρόμο προς νέες κορυφές.                                                      

Γραφείο Τύπου ΕΟΤΚ

 

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

