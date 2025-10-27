Ρεάλ: Έσπασε ιστορικό ρεκόρ της Μπαρτσελόνα στην ACB

Η Ρεάλ νίκησε χθες με 87-75 τη Μανρέσα στη Μαδρίτη και παράλληλα έγραψε ιστορία. Αυτή ήταν η 34η διαδοχική εντός έδρας νίκη για την «βασίλισσα» στη Liga Endesa καταρρίπτοντας το ρεκόρ που είχε από το 2009 μέχρι το 2010 η Μπαρτσελόνα.

Η Ρεάλ έχει να χάσει στο «σπίτι» της για το πρωτάθλημα από τις 31 Μαρτίου του 2024, όταν είχε ηττηθεί από τη… Μανρέσα. Το τρέχον σερί έχει συντρίψει το προηγούμενο ρεκόρ της «βασίλισσας», που ήταν οι 26 σερί εντός έδρας νίκες, μεταξύ του 2015 και του 2017.