Δεν είναι νωρίς για την Ομόνοια: Η αποφυγή του -5 και το μήνυμα στο φαβορί...

Μπορεί να διανύουμε την 8η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan, ωστόσο το σημερινό ντέρμπι με την Πάφος FC στο ΓΣΠ (19:00) είναι πολύ σημαντικό για την Ομόνοια.

Κι αυτό διότι το «τριφύλλι» θέλει να εκμεταλλευτεί τον παράγοντα έδρα και με νίκη να προσπεράσει την πρωτοπόρο ομάδα του πρωταθλήματος και πρώτο φαβορί για τον τίτλο.

Στις τάξεις της Ομόνοιας γνωρίζουν ότι αν η διαφορά αυξηθεί στους πέντε βαθμούς, ο αντίπαλος θα αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα, έστω, επαναλαμβάνουμε, κι αν βρισκόμαστε μόλις στην 8η αγωνιστική.

Επιπλέον, μια νίκη θα λειτουργήσει ως ισχυρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, τόσο για τις δυνατότητες της ομάδας όσο και για τις προθέσεις της όσον αφορά στη μάχη του τίτλου.

