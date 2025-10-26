Συνεχίζει με το απόλυτο η Cowin ΑΕΛ με διπλό επί του Άτλαντα Pafilia

Την τρίτη της νίκη σε ισάριθμους αγώνες πέτυχε η Cowin ΑΕΛ επικρατώντας με 60-43 του Άτλαντα Pafilia, για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος γυναικών.

Κορυφαία για την νικήτρια ήταν η Dontavia Shenieria Waggoner με 21 πόντους και 16 ριμπάουντ.

Οι «γαλαζοκίτρινοι» πήραν το προβάδισμα με καλάθια των Astrom και Οικονομίδου στα πρώτα δύο λεπτά και παρέμειναν μπροστά σε όλη τη διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου, το οποίο έκλεισε με δίποντο από την Θεμιστοκλέους για τους φιλοξενουμένους (15-12).

Ενάμιση λεπτό μετά την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου ήρθε το πρώτο καλάθι της περιόδου από την Henderson του Άτλαντα Pafillia, μειώνοντας σε 15-14, με τις γηπεδούχους μετά να φτιάχνουν σερί επτά πόντων (22-14) που ολοκληρώθηκε με λέι απ της Waggoner, ενώ η ίδια διαφορά υπήρχε στο 17', μετά από νέο καλάθι της Waggoner (28-20).

Ακολούθησε σερί του Άτλαντα που μισό λεπτό πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου πέρασε μπροστά με τρίποντο της Henderson, με την ομάδα της Λεμεσού να ισοφαρίζει 29-29 με βολή της Astrom.

Στο 28' το δίποντο της Waggoner έφερε τη διαφορά στους επτά πόντους (41-34), με το τρίτο δεκάλεπτο να κλείνει με τρίποντο της Θεότη (43-39).

Το τέταρτο δεκάλεπτο ανήκε στις γηπεδούχους που στα μισά της περιόδου, μετά από σερί 11 πόντων και έπειτα από το λέι απ της Οικονομίδου στο 35' ήταν μπροστά με 56-41. Οι τελευταίοι πόντοι στον αγώνα μπήκαν στο 37' με τις δυο βολές του Waggoner που διαμόρφωσε το τελικό 60-43.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-12, 29-29, 43-39, 60-43

Cowin ΑΕΛ (Μιχάλης Κουνούνης)

Astrom 6, Aντωνίου, Waggoner 21, Chvitsa 13, Οικονομίδου 7 (1), Κουνούνη, Ακαθιώτης 5, Φτερούδη, Maricic, Παπαδούρη 8 (2), Κασάπη, Μούσκου

Άτλαντας Pafilia (Βασίλειος Γιωτόπουλος)

Ηenderson 17 (1), Θεότη 5 (1), Χαραλάμπους 5 (1), Κουκλάδα, Θεμιστοκλέους 12 (1), Nyitrai 2, Παπαλλά, Σεργίου 2