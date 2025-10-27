Για το τρίτο μακριά απ΄το σπίτι της
Το αποψινό ντέρμπι απέναντι στην Ομόνοια είναι το τρίτο που θα δώσει μακριά από το «Στέλιος Κυριακίδης» η Πάφος.
Προηγήθηκε η νίκη επί του ΑΠΟΕΛ (0-1) και αυτή απέναντι στην ΑΕΚ (2-4). Η ομάδα του Καρσέδο στοχεύει βεβαίως στη νίκη η οποία θα την απογειώσει στη κορυφή της βαθμολογίας.
Εάν καταφέρει να φύγει απ΄τη Λευκωσία με το διπλό τότε θα πρόκειται για ένα μεγάλο επίτευγμα καθώς σε 4 ντέρμπι, θα κερδίσει τα τρία που έδωσε εκτός. Θυμίζουμε πως έχασε από το Απόλλωνα στη Πάφο.