Για το τρίτο μακριά απ΄το σπίτι της

Προηγήθηκε η νίκη επί του ΑΠΟΕΛ (0-1) και αυτή απέναντι στην ΑΕΚ (2-4). Η ομάδα του Καρσέδο στοχεύει βεβαίως στη νίκη η οποία θα την απογειώσει στη κορυφή της βαθμολογίας.

Εάν καταφέρει να φύγει απ΄τη Λευκωσία με το διπλό τότε θα πρόκειται για ένα μεγάλο επίτευγμα καθώς σε 4 ντέρμπι, θα κερδίσει τα τρία που έδωσε εκτός. Θυμίζουμε πως έχασε από το Απόλλωνα στη Πάφο.