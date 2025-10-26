ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Διπλό στον Άγιο Δομέτιο για την Αναγέννηση Γερμασόγειας

Σε νικηφόρα πορεία μπήκε η Αναγέννηση Γερμασόγειας, φεύγοντας με το διπλό από τον Άγιο Δομέτιο με νίκη 95-41 επί της Ύδρας Ασφαλιστικής ΕΝΑΔ, σε αγώνα για τη 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος γυναικών.

Η Στυλιάνα Τσενακλίεβα με 27 πόντους, η Valerie Michelle Huerta με 24 και η Vanda Maria Kristlova ήταν οι τρεις καλαθοσφαιρίστριες της νικήτριας ομάδας που πέτυχαν διψήφιο αριθμό πόντων.

H Aναγέννηση Γερμασόγειας έκανε δυνατή αρχή στον αγώνα με σερί επτά πόντων στο πρώτο λεπτό, με πέντε πόντους της Kristlova και δύο της Τσενακλίεβα. Στο 6' η διαφορά έφθασε τους 18 πόντους (4-22) με το λέι απ της Huerta, ενώ στο πρώτο δεκάλεπτο ανέβηκε στους 19 πόντους (7-28).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι φιλοξενούμενοι σκοράροντας 24 πόντους έναντι πέντε των γηπεδούχων κατάφερε να ανοίξουν ακόμη περισσότερο την ψαλίδα του σκορ, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου (12-52).

Η Αναγέννηση Γερμασόγειας επέκτεινε το προβάδισμά της κατά 24 πόντους (18-82), ενώ στο τέταρτο δεκάλεπτο η διαφορά μειώθηκε κατά δέκα πόντους για να σχηματιστεί το τελικό 95-41 για τους φιλοξενούμενους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 7-28, 12-52, 18-82, 41-95

Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ (Ανδρέας Αντωνίου)

Πάγκαλος, Φραγκέσκου 2, Simental 19 (3), Β. Πουσιαπάκε 2, Kruse 5, Ιωάννου 8 (1), Αγρότη 2, Μιχαήλ 3 (1), Πράτσου

Αναγέννηση Γερμασόγειας (Ηρακλής Πιττάκας)

Kristlova 14, Tσενακλίεβα 27 (4), Κυριάκου 8 (1), Huerta 20 (2), Κωνσταντίνου 6, Τρύφωνος, Σοφοκλέους 2, Ελευθεριάδου, Παυλίδου 2, Γεωργίου 8, Δημητριάδη 8

Κατηγορίες

ΚυπροςΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Διαβαστε ακομη